Lewis Hamilton continuará usando seu capacete com bandeira LGBTQIA + nas corridas finais da temporada de 2021 da Fórmula 1, que acontecerão na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.

Hamilton revelou o novo design antes da corrida deste fim de semana no Catar, onde o Circuito de Losail está hospedando sua primeira corrida de F1.

Quando questionado pelo Motorsport.com se ele usaria o mesmo design na Arábia Saudita, que segue o evento do Catar, Hamilton respondeu: "Usarei o mesmo capacete provavelmente nas duas últimas corridas depois disso, ou pelo menos na próxima semana."

"Mas não tenho conhecimento de ninguém comentando sobre isso ou qualquer feedback negativo."

“No verso está escrito, 'estamos juntos' e 'amor é amor', e é importante representar essa comunidade aqui, pois sei que existem várias situações que não são perfeitas e precisam ser destacadas."

"Mas espero que alguém entre em contato e adoraria saber o que está acontecendo aqui e o que eles estão fazendo para ajudar a apoiar mais essa comunidade - a comunidade LGBTQIA +. Espero ouvir."

"Acho que, à medida que esses esportes vão para esses lugares, eles têm o dever de aumentar a conscientização para essas questões."

No início de 2021, o piloto da Aston Martin Sebastian Vettel vestiu uma camiseta com o tema da comunidade LGBTQIA + na Hungria e também alterou a pintura do capacete em eventos desta temporada para incluir a bandeira.

