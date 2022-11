F1: Horários e previsão do tempo para o domingo do GP de Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza a sua última corrida de seu campeonato deste ano: após a disputa do GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, a categoria máxima do automobilismo muda seu foco para os testes de pós-temporada, com foco em 2023.

De qualquer forma, embora os títulos de pilotos e de construtores de 2022 já estão definidos favoravelmente ao holandês Max Verstappen e sua Red Bull, há batalhas importantes em jogo na prova deste domingo.

A começar pela briga pelo vice-campeonato: o mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen, larga em segundo, atrás do bicampeão mundial, e precisa chegar à frente do monegasco Charles Leclerc, terceiro no grid com a Ferrari, para ficar com a segunda posição da tabela.

Falando no time de Maranello, aliás, não se pode esquecer que o segundo posto dos construtores também está indefinido: embora esteja à frente da Mercedes, a Ferrari ainda pode ser ultrapassada pelas Flechas de Prata.

Entretanto, os pilotos britânicos da equipe alemã, Lewis Hamilton e George Russell, largam 'só' de quinto e sexto, respectivamente, atrás do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. De todo modo, há possibilidade de chuva para o domingo do GP? Apenas 2% de chances... Em quem você aposta?

VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo