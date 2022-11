Carregar reprodutor de áudio

Em meio à briga entre Sergio Pérez e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pelo vice-campeonato da Fórmula 1 em 2022, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, ia ceder vácuo para o companheiro mexicano na classificação para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2022.

Entretanto, na sessão qualificatória deste sábado, a ideia do time anglo-austríaco acabou não concretizada, já que o bicampeão mundial foi à pista mais tarde no Q3 em função de breves problemas em seu carro.

Tudo isso quase uma semana depois da 'treta' entre Pérez e Verstappen no GP de São Paulo, no qual o holandês não cedeu um sexto lugar para o companheiro mexicano, que viu Leclerc terminar à frente, em quarto: eles estão empatados em 290 pontos, mas Charles larga atrás de Sergio domingo.

De qualquer forma, o fato é que o motor de Verstappen 'apagou' no começo do Q3, de modo que precisou ser religado, o que atrasou a ida do holandês à pista. Pérez, para se garantir, imediatamente partiu para suas tentativas de volta rápida, embora não sem questionar a 'RBR' sobre Max via rádio.

No fim das contas, a estratégia da escuderia taurina não funcionou e Verstappen conquistou a pole position, com Pérez em segundo, à frente de Leclerc e do outro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz.

Questionado pelo Motorsport.com, Verstappen confirmou que o plano era ceder vácuo a Pérez. "Demos a escolha a ele, que optou por ir atrás de mim (para pegar vácuo) na classificação. Esse era o plano para as duas tentativas, mas não isso não foi possível", disse o holandês após o quali.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Apesar de a estratégia não ter funcionado nas primeiras voltas rápidas dos pilotos da Red Bull, Pérez se colocou atrás de Verstappen para a segunda e última tentativa: o mexicano não conseguiu bater Max, que até melhorou seu tempo para ficar com a pole, mas Sergio garante que foi beneficiado.

"Sim, certamente ajudou", disse Pérez, confirmando que o segundo lugar no grid por ele conquistado teve o auxílio de Verstappen. "Acho que funcionamos bem como um time hoje, foi uma boa sessão", seguiu Sergio.

Foi o primeiro 1-2 da RBR em um quali desde 2018, no México, quando o australiano Daniel Ricciardo ficou com a pole, à frente de Verstappen. "Estar na primeira fila é um bom resultado", completou Pérez, que precisa chegar à frente de Leclerc para ficar com o vice da F1 2022.

VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo