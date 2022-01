Dias depois de Carlos Sainz, da Ferrari, e Zak Brown, chefe da McLaren, apontarem para um possível equilíbrio na temporada de 2022 da Fórmula 1, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, deu uma opinião diferente. Para ele, sua escuderia e a Mercedes devem travar mais um duelo pelo título e há apenas um piloto capaz de disputar com Max Verstappen e Lewis Hamilton: Lando Norris.

Em entrevista ao veículo alemão Auto Motor und Sport, o dirigente da equipe austríaca comentou sobre a capacidade e poderio técnico das duas protagonistas de 2021, que segundo ele, devem resultar em mais um confronto "no mais alto nível".

"A Mercedes e nós temos o potencial, as pessoas e a continuidade", reiterou Marko. "Isso indica um duelo no mais alto nível novamente, especialmente porque nenhum piloto pode se igualar ao nível de Max e Lewis - Norris é o mais próximo."

Mesmo com as mudanças no regulamento trazendo um desafio de adaptação aos pilotos e equipes, ele confia que Verstappen não demorará muito para estar em dia com as novas regras: "Max não precisa de tempo para se adaptar, ele sempre é rápido sem perder tempo".

Recentemente, o chefe de automobilismo da Honda, Masashi Yamamoto, disse ao Motorsport.com que o holandês teve um papel fundamental no desenvolvimento dos motores da fabricante e também aos carros da equipe.

Isso coloca Verstappen em boa posição para 2022, já que as diretrizes técnicas a respeito da aerodinâmica dos veículos terão modificações drásticas com a volta do efeito solo e as unidades de potência entregues serão congeladas até a entrada da próxima geração, prevista para 2026.

"Não é preciso falar nada sobre as conquistas esportivas de Max, elas são únicas para nós", disse Yamamoto na época. "Não se trata apenas de conquistas esportivas. Seu retorno também foi muito valioso."

"Ele é um piloto muito rápido e ter alguém neste nível dando feedback detalhado acelerou nosso desenvolvimento. Os quatro pilotos (contando com a AlphaTauri) forneceram bons dados, mas os de Max em particular foram inestimáveis", completou.

