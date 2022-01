Kimi Raikkonen e Fernando Alonso formaram uma das duplas que mais gerou expectativa na Fórmula 1: a da Ferrari em 2014. O finlandês vinha da Lotus após duas fortes temporadas e o espanhol estava na escuderia desde 2010, onde teve desempenhos de destaque na luta pelo título contra Sebastian Vettel. Apesar da parceria ter durado somente um ano e ter sido "estranha" segundo o homem de gelo, ele citou a forma "justa" com que o antigo colega pilota.

Em entrevista ao podcast oficial da categoria, Beyond the Grid, Raikkonen relembrou o ano em que dividiu os boxes da equipe italiana com Alonso, comentou sobre seu desempenho naquela temporada e como enxerga o comportamento do espanhol na pista, o qual elogiou.

"Acho que ele sempre foi muito bom", disse Kimi. "Como companheiro de equipe, sinto que algo estranho se passou entre nós. Pessoalmente e por vários motivos, eu não tive um bom ano, mas todos sabemos que o Fernando é rápido em todos os fins de semana."

"Com ele, você já sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer, nesse sentido ele é diferente. Você sempre tem segurança do que espera, enquanto com os outros você não tem certeza do que eles podem fazer."

Raikkonen reiterou que a 'sombra' de Alonso na mesma escuderia é boa para quem for seu companheiro de time por ele ser 'casca grossa' e que jamais se envolveu em escolher quem formaria uma dupla com ele, além de não ser importar com o placar de duelos internos nos treinos classificatórios.

"Nunca estive em posição de escolher com quem dividiria os boxes", comentou. "No entanto, acho que estar ao lado de Alonso é bom, sempre pressiona e não vejo nada de negativo. Para ser sincero, nunca me preocupo em vencer o meu parceiro na qualificação. Para mim, a corrida é a parte mais importante."

"Tivemos grandes batalhas entre nós e lutamos uns contra os outros mais de uma vez. Obviamente, ambos estamos em partes diferentes de nossas carreiras, mas uma coisa que se destaca nele é que ele pode correr de forma justa, como sempre foi", concluiu.

