O início do GP de São Paulo de Fórmula 1 deu o que falar. Logo na primeira volta, Daniel Ricciardo tocou em Kevin Magnussen, com o dinamarquês coletando o próprio australiano na sequência.

Após a relargada, Max Verstappen e Lewis Hamilton se tocaram no S do Senna, com o holandês tendo que ir para os pits trocar a asa dianteira.

Logo em seguida, outro incidente, desta vez envolvendo Lando Norris e Charles Leclerc. O piloto da McLaren acabou abrindo a Curva do Laranjinha demais e atingiu o ferrarista, que acabou indo parar nas barreiras de proteção.

Apesar do choque, Leclerc conseguiu levar seu carro para os pits e retornou para a pista em último. Norris foi punido com 5 segundos por ter causado a batida.

Leclerc briga pelo vice-campeonato com Sergio Pérez, que acabou herdando o segundo lugar que era de Verstappen, faltando apenas o GP de Abu Dhabi após a corrida em Interlagos.

