Carregar reprodutor de áudio

O GP de São Paulo de Fórmula 1 começou com muitas emoções. Após uma primeira passagem limpa pelo S do Senna, Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen protagonizaram o primeiro incidente da prova no miolo do circuito de Interlagos, forçando à entrada do safety car.

Os dois disputavam por posições na metade final da zona de pontos. Com Magnussen à frente, Ricciardo acertou o lado traseiro direito do dinamarquês, que acabou rodando. Nesse momento, sem ter controle do carro, a Haas acabou acertando a McLaren, levando ao abandono de ambos.

A direção de prova anunciou que a colisão entre os dois pilotos após o fim do GP de São Paulo.

Para Magnussen, isso marca um triste fim para sua etapa, que começou da melhor forma possível, fazendo uma surpreendente pole position na sexta-feira graças às condições adversas de pista por conta da chuva.

No sábado, saindo da primeira posição, o dinamarquês não foi capaz de segurar as Mercedes, Red Bulls e Ferraris, terminando a sprint na oitava posição, de onde largou neste domingo.

Já Ricciardo vive um ano complicado com a McLaren. O australiano já sabe que não segue com a equipe britânica em 2023 e que não terá uma vaga de titular no grid do próximo ano, e busca um espaço como reserva. Algumas opções surgem para o piloto, como Mercedes, Alpine e Red Bull, mas ele diz que ainda não há nada definido.

F1 AO VIVO: ACOMPANHE AQUI O MELHOR DEBATE PÓS-CORRIDA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: