Um dos destaques deste domingo, Lando Norris terminou a corrida com uma dúvida na cabeça: se manteria o sétimo lugar após a convocação dos comissários para se explicar sobre a escapada na entrada dos boxes nas voltas finais do GP da Rússia de Fórmula 1. Mas os comissários consideraram as condições da pista e deram apenas uma reprimenda ao britânico.

Com a chuva apertando em Sochi, Norris arriscou ao se manter na pista com pneus slick, até que a situação ficou impossível. Ao entrar nos boxes, Norris, sofrendo para manter o controle do carro, acabou indo reto em vez de fazer a curva para a direita, e acabou voltando para os pits pelo lado de fora.

Por isso, os comissários convocaram o piloto da McLaren para prestar esclarecimentos. Pouco depois das 13h, cerca de duas horas após o fim da corrida, foi divulgada a decisão final.

"Os comissários ouviram o piloto do carro 4 e a equipe, revisaram evidências de vídeo, rádio e telemetria e determinaram que houve uma quebra do regulamento. Isso não foi considerado força maior porque não cumpre a definição do termo no Artigo 20 do Código Desportivo Internacional", diz o documento.

"Porém, os comissários consideraram que, na volta anterior, Norris havia passado pela curva 17 (adjacente à entrada dos boxes) em alta velocidade, sem perder o controle. Durante a volta seguinte, as condições se deterioraram rapidamente e variavam pelo circuito".

"O piloto reduziu consideravelmente ao entrar nos boxes, com metade da velocidade normal mas, mesmo assim ainda perdeu controle e passou pela área pintada".

"Apesar do piloto ter optado por seguir na pista com os compostos duros, não consideramos que o cruzamento da área pintada tenha sido intencional sob essas circunstâncias".

