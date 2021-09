Max Verstappen tinha tudo para sair do GP da Rússia de Fórmula 1 com mais de dois pontos atrás de Lewis Hamilton. A pista de Sochi, em tese, era favorável à Mercedes, com o piloto holandês precisando pagar uma punição de três lugares de grid, por causa do acidente em Monza.

Além disso, a Red Bull optou por inserir uma nova unidade de potência no carro #33, a quarta do ano, o que significou que Verstappen largaria do final do grid.

No final, após o final caótico da corrida por causa da chegada da chuva, Verstappen conseguiu salvar a segunda colocação, vendo também a 100ª vitória de Hamilton na categoria.

Christian Horner comemorou o resultado dizendo que era como um triunfo.

“Eu acho que foi como uma vitória para nós hoje”, disse Horner. “Ir de 20º no grid para P2, eu acho que se alguém tivesse nos oferecido isso antes do fim de semana, teríamos arrancado seu braço para conseguir isso. Sair de duas fortalezas da Mercedes com apenas dois pontos de déficit no campeonato de pilotos é extremamente encorajador.”

F1 2021: Hamilton VS Norris, ESCALADA de Verstappen, DRAMA no GP da RÚSSIA e mais; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher