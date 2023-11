F1: Quem pode se dar bem no GP de Abu Dhabi

Essa é a 15ª visita da categoria à pista do Oriente Médio e a 10ª em que a corrida é realizada com o título já decidido - mas isso não significa que a prova não importa.

Na verdade, importa não somente para Verstappen - que vai tentar fazer sua marca ainda mais imbatível - mas também para Mercedes e Ferrari, que batalham pelo vice-campeonato no Mundial de Construtores, e para McLaren e Aston Martin, que disputam a quarta posição.

Então... o que podemos esperar da última corrida do ano?

Performance da Pole

No ano passado, tivemos uma dobradinha da Red Bull, e as chances de pelo menos um dos carros da equipe terminarem à frente novamente na classificação deste ano é de 1.44 – com Verstappen em 1.57 para a pole e Sergio Pérez em 17.00.

Foi um grid de dobradinhas no ano passado, com a dupla da Ferrari na segunda fila e a da Mercedes na terceira. Charles Leclerc ficou cerca de 0s2 atrás de Verstappen. Porém, considerando que o piloto da Ferrari fez três das últimas quatro poles, suas chances de 4.50 são relativamente generosas.

Um grande final

Caso tudo siga como esperado, a corrida é de Verstappen. As chances de uma vitória do holandês estão em 1.28, mas ele não vai querer só isso. Ele vai querer vencer com estilo. As últimas oito corridas em Abu Dhabi foi vencida pela pole - incluindo o triunfo do holandês em 2022 e 2021, quando ele também fez a volta mais rápida. As chances dele - ou qualquer outro - de fazer o triunfo triplo é de 2.42.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Potencial de pódio

Verstappen tem três vitórias na prova, mas Hamilton tem cinco, e ele foi ao pódio em 10 das 14 edições até aqui. As chances do britânico terminar a montanha-russa que foi este ano com seu sétimo pódio da temporada é de 2.75 - com 17.00 para uma vitória.

As Red Bulls e Leclerc são mais prováveis para o pódio, tendo sido esse o resultado do ano passado e de Las Vegas. Verstappen tem chances de 1.12, Pérez 2.10 e Leclerc 2.75.

Lando Norris sofreu uma forte batida em Las Vegas, mas vai querer dar a volta por cima e fechar o ano forte com um pódio, que pode inclusive fazê-lo saltar de sexto para quarto no Mundial de Pilotos. Ele é o segundo atrás de Verstappen nas chances para um pódio, que seria o sexto em oito corridas, com 1.72.

Desafios para o campeonato

A briga pelo vice entre Mercedes e Ferrari é boa de se acompanhar, com alguns pontos podendo ser cruciais. As duas equipes estão separadas por apenas quatro tentos, então ter os dois carros terminando será vital. As chances de ter pelo menos um abandono é de 3.85 contra 1.22 de ambos terminarem.

As chances de um top 6 para Leclerc e Hamilton são de 1.25, com Sainz em 1.34 e Russell em 1.51. As chances de ambas as Ferraris no top 6 são de 1.66 contra 1.83 da Mercedes.

A batalha pela quarta posição também é interessante - mesmo com o ritmo recente, 11 pontos separam Aston Martin e McLaren. Realisticamente, a Aston precisará ter seus dois carros no top 10 - odds de 2.60 - enquanto um abandono da McLaren ajudaria - com odds de 3.55.

A "briga" pelo último lugar está entre a Haas, com 12 pontos, e a Alfa Romeo Stake, com 16. Nenhuma equipe pontua desde o Catar mas, naquela ocasião, a Alfa somou seis pontos com um oitavo e um novo lugares. Uma situação similar para a Haas pode ser o "pulo do gato", mas com odds de 40.00, isso é bem improvável.

Outras chances

A última aparição do safety car em Abu Dhabi foi na polêmica final de 2021. Ele só deu as caras em cinco dos 14 GPs disputados - pouco mais de 35% do total - e as odds de mais uma aparição neste fim de semana são de 1.85, curiosamente com a mesma odd para não aparecer.

O 'campeonato' pelo pit stop mais rápido, assim como qualquer outra coisa, já foi vencido pela Red Bill, mas o pit mais rápido do ano ainda está aberto. Em Las Vegas, a McLaren foi a vencedores com 1s99 - apenas o quarto do ano abaixo dos 2s - e eles têm cinco das oito paradas mais rápidas do ano. Eles estão em 2.75 para fazer isso novamente no fim de semana, com a Red Bull em 2.00 e Ferrari em 6.00.

Para mais odds e os mercados mais recentes sobre o GP do fim de semana e todas as corridas de F1, visite stake.com.

NOTA: Odds tiradas no momento da redação desta matéria