A Red Bull divulgou nesta quinta-feira a pintura feita por um fã que será usada no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana, incorporando os elementos da bandeira do estado do Texas ao design.

A equipe austríaca solicitou o auxílio dos fãs em 2023 para criar pinturas especiais para os três GPs dos Estados Unidos como parte de uma campanha intitulada Make Your Mark ("Deixe sua marca").

Após o modelo com tons de rosa e verde-azulado do GP de Miami, Max Verstappen e Sergio Pérez correrão no Circuito das Américas com as cores da bandeira da "estrela solitária" do Texas.

A icônica estrela e o padrão vermelho, azul e branco estão incorporados na parte inferior do carro, indo do bico até a asa traseira. A pintura foi criada por Franco Cavallone, um designer de 39 anos da Argentina, superando outras 2000 candidatas em uma votação popular; O modelo de Miami também foi feito por um designer argentino.

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19, US GP livery

"O momento em que fiquei sabendo que havia vencido, passei por uma montanha-russa de emoções, estou muito feliz", disse Cavalone. "Lembro de quando ouvi falar da campanha, estava assistindo o TL2 em Miami, minha primeira vez em uma corrida, e descobri que a pintura da Red Bull havia sido feita por um argentino como eu".

"Quando voltei para o hotel, pesquisei sobre a competição, me inscrevi e comecei a fazer o projeto. Pensei sobre Austin e o Circuito das Américas e me inspirei nas estrelas e faixas, e as linhas vermelhas, brancas e azuis ao redor da pista".

"É muito emocionante ver essa competição única, pensada nos fãs, ganhar vida, coincidindo com o crescimento da F1 e nossas categorias de apoio nos EUA, convidando nossa base global de fãs para dentro da equipe e nossa garagem, deixando sua marca e o design nas pinturas que corremos", disse Christian Horner.

"Nossa fome de vitórias segue até o fim da temporada então, com sorte, a pintura será tão vencedora quanto a de Martina em Miami, que terminou com Max e Checo nos dois degraus mais altos do pódio".

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19, US GP livery

