A Fórmula 1 finalmente voltou à Austrália após três anos, e viu a Ferrari liderar o primeiro treino livre em Melbourne. Carlos Sainz, com 1min19s806 superou seu companheiro de equipe, Charles Leclerc em mais de meio segundo. Sergio Pérez foi o terceiro, seguido de Max Verstappen e Lando Norris.

Ainda 'sofrendo', Lewis Hamilton teve alguns bons lampejos, mas teve que se conformar com a sétima colocação.

O Treino

Os pilotos não esperaram muito para sair e computar suas primeiras voltas rápidas. Lando Norris abriu bem os trabalhos com 1min23s066 com o composto médio. Verstappen ficou atrás do inglês por apenas 0s035.

Com 5 minutos de sessão, Lance Stroll reclamou de ter sido bloqueado por Lewis Hamilton. Os comissários anotaram o incidente.

O atual campeão da F1 mostrou força ao fazer 1min21s625, quase nove décimos sobre Esteban Ocon. Charles Leclerc tirou a segunda colocação do francês, três décimos atrás de Verstappen. O monegasco conseguiu a marca com pneus duros, contra os macios do holandês.

Verstappen baixou sua marca com 20 minutos de sessão para 1min20s909, o primeiro a chegar ao patamar abaixo de 1min21s.

Pérez perdeu um pedaço da carenagem da parte traseira na última curva e a direção de prova decidiu dar bandeira vermelha para a retirada do detrito da Red Bull do mexicano, quando restavam 39 minutos.

Dois minutos depois, o treino foi reiniciado.

Na metade da sessão, Verstappen liderava, seguido de Sainz, Vettel, Pérez e Hamilton.

O holandês continuava na pista utilizando o composto macio e baixando suas marcas, mas Leclerc deu a resposta faltando 26 minutos, com 1min20s825.

Magnussen, que não passou bem antes do treino, quase bateu na sequência, com o dinamarquês saindo pela curva 3, mas retornando sem danos.

Verstappen voltou ao topo com 23 minutos para o final, com 1min20s626, mas novamente Leclerc retomou a ponta e Sainz superou seu companheiro, com 1min20s325.

Leclerc saiu da pista na curva 1, mas não bateu. A Ferrari do monegasco trouxe bastante brita em seu retorno.

Enquanto Sainz melhorava ainda mais o seu tempo, com 1min19s806, Vettel para sua Aston Martin na pista com problemas de motor. Ele mesmo tentou apagar um princípio de incêndio. A bandeira vermelha foi novamente acionada.

A sessão foi reiniciada faltando 10 minutos, mas sem grandes mudanças. Sainz se confirmou como ponteiro, seguido de Leclerc, Pérez, Verstappen e Norris.

O TL2 acontecerá às 3h, no horário de Brasília.

Resultado

