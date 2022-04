Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel está foi multado em 5 mil euros pelos comissários após uma investigação por pilotar uma scooter na pista para retornar ao paddock da Fórmula 1 no final do primeiro treino livre para o GP da Austrália.

Depois de perder as duas primeiras corridas da temporada de 2022 por ter testado positivo para a Covid-19, Vettel fez sua primeira aparição no TL1 em Melbourne na sexta-feira (08).

A sessão terminou para o tetracampeão mundial depois que ele relatou uma perda de potência, fazendo com que ele parasse o Aston Martin na lateral da pista na curva 10, faltando 15 minutos para o final.

A fumaça foi vista saindo da parte traseira do carro e, sob a bandeira vermelha, Vettel foi levado a usar rapidamente um extintor de incêndio.

Uma vez que todos os carros terminaram suas voltas e retornaram ao pit lane após o fim do TL1, o piloto alemão foi visto pilotando uma scooter para retornar ao paddock.

O tetracampeão mundial acenou para os fãs enquanto guiava. Ele também tirou momentaneamente as duas mãos do guidão da scooter.

Logo após o retorno de Vettel ao paddock, o controle de corrida anunciou que o alemão estava sob investigação por entrar na pista sem permissão.

"Os comissários determinaram que o carro de Vettel parou no circuito por conta de um problema mecânico", diz a decisão. "No final da sessão, Vettel procurou um modo de voltar aos boxes. Um fiscal estava local com uma scooter e Vettel perguntou se poderia utilizá-la para voltar ao pit. O fiscal concordou".

"Vettel subiu na scooter, esperando que o fiscal subisse com ele. Quando ele não subiu, Vettel partiu sozinho, sem a aprovação para fazer isso. Enquanto isso, o fiscal tentou entrar em contato com a direção de prova pedindo instruções".

"Ao voltar aos boxes pela pista em vez da rota designada, Vettel quebrou o Artigo 26.7 do Regulamento Desportivo da F1, que proíbe qualquer um de estar na pista pelos cinco minutos após o fim de uma sessão, com a exceção de pessoal identificado, o que não inclui os pilotos salvo sob autorização especial".

