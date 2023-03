Carregar reprodutor de áudio

Há exatos 40 anos, Nelson Piquet cruzava a linha de chegada em primeiro lugar em um GP de Fórmula 1 em casa, encerrando um jejum de oito anos, já que o último brasileiro a vencer em seu País foi José Carlos Pace, em 1975.

Na época, um detalhe diferente chegava aos ouvidos dos brasileiros que vibravam com o triunfo de Piquet, uma música que acompanhava a festa em forma de narração de Galvão Bueno: o Tema da Vitória.

Além de Piquet, o Tema da Vitória acompanhou todas as vitórias de Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa, sendo confundida até como “música do Senna”, já que os 41 triunfos do brasileiro foram ao som do tema.

Mas, algo poucas pessoas sabem é que no início, o Tema da Vitória não era executado para vitórias brasileiras na F1, mas apenas para o GP do Brasil. O inusitado é que no ano seguinte, Alain Prost venceu o GP do Brasil em Jacarepaguá e Galvão Bueno narrou seu feito com a música de fundo.

