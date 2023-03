F1: Ex-coordenador da McLaren, Ramirez compara Verstappen a Senna

Carregar reprodutor de áudio

Coordenador da McLaren entre os anos de 1984 a 2001, inclusive durante a rivalidade assídua entre Alain Prost e Ayrton Senna, o mexicano Jo Ramirez é um dos nomes mais 'gabaritados' para comentar sobre a Fórmula 1, independentemente da época.

Analisando o início da temporada 2023 no Bahrein, Ramirez se mostrou muito empolgado com o que vem pela frente, principalmente quando o assunto é recortado para o atual bicampeão mundial Max Verstappen, que já saiu na frente dos rivais na briga pelo título, e o comparou com a lenda brasileira.

"O cara é muito bom. Ele assumiu o papel de Ayrton Senna na F1 moderna e com aquele carro, aquela equipe e Adrian Newey ele é quase imparável. Checo também é muito bom, mas não tem o instinto assassino de Max", comparou em entrevista ao jornal espanhol AS.

No contexto geral, o ex-McLaren apontou o surgimento da Aston Martin como elemento surpresa o grande responsável pela 'lufada' de novidade na F1: "Fernando [Alonso] foi ótimo e [Lance] Stroll também é um ótimo piloto. Eles são uma lufada de ar fresco para a Fórmula 1 e outra equipe para estar no topo lutando com os três grandes."

A batalha entre Alonso e Lewis Hamilton também foi um dos destaques da última corrida para o mexicano. A investida do espanhol em busca do pódio e a defesa do heptacampeão, na visão de Ramirez, foi um dos pontos altos do GP do Bahrein.

"Vivemos um formidável duelo entre dois fenômenos. Fernando o ultrapassou, Lewis devolveu e o espanhol deu um jeito de ultrapassá-lo novamente de forma incrível. Eu amei. Essas manobras são o que tornam esse esporte ótimo."

