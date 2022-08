Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen teve mais uma apresentação de gala na Fórmula 1. Mesmo largando fora do top 10, o holandês deu um show no GP da Bélgica, ultrapassando todos os rivais sem maiores problemas e, assim que assumiu a liderança, disparou na frente, vencendo tranquilamente, para aumentar ainda mais sua vantagem no Mundial.

Com Sergio Pérez em segundo, a Red Bull saiu com uma dobradinha e agora Verstappen abre 93 pontos de vantagem para o mexicano no Mundial, reassumindo a segunda posição em cima de Charles Leclerc, que foi apenas o sexto após uma punição por exceder a velocidade no pitlane.

Após o fim da corrida, um sorridente Verstappen celebrou um fim de semana "incrível", com um carro que se mostrou dominante desde o começo.

"Foi uma primeira volta meio caótica, tentando ficar fora dos problemas. Muitas coisas aconteceram na minha frente. Mas assim que entramos no ritmo após o safety car, o carro estava realmente nos trilhos".

"Eu escolhi os lugares certos para fazer ultrapassagens, cuidando dos pneus, e foi assim que avançamos. Assim que estávamos na liderança, foi sobre gerenciar tudo. Mas o fim de semana todo foi incrível".

"Estou muito feliz. É um final de semana que eu não tinha como imaginar antes. Mas acho que queremos mais desses, então temos que seguir dando o nosso melhor".

