Na volta de abertura do GP da Bélgica, Hamilton tentou passar o piloto da Alpine, Fernando Alonso, em disputa pelo terceiro lugar, no lado de fora de Les Combes depois de puxar ao lado do espanhol na Kemmel Straight.

Hamilton estava à frente de Alonso quando ele virou na curva para pegar o apex, deixando Alonso sem qualquer espaço e provocando uma colisão.

Enquanto Alonso conseguiu permanecer na pista, a traseira do carro de Hamilton foi catapultada no ar e o britânico foi avisado pela equipe que teria que parar, em razão dos danos.

Depois Hamilton aceitou a culpa pelo incidente, explicando que Alonso estava em seu ponto cego".

"Definitivamente foi minha culpa hoje", disse ele quando o Autosport o questionou sobre a colisão.

"É lamentável. Quero dizer, é o automobilismo. Eu dei tudo que tentei ultrapassar por fora na curva 5".

"Eu simplesmente não deixei espaço suficiente e paguei o preço por isso. Não foi intencional. Simplesmente aconteceu."

Alonso ficou furioso com Hamilton no rádio da equipe, rotulando seu ex-rival de "idiota" que só consegue correr se "começar em primeiro lugar".

Quando perguntado sobre os comentários de Alonso, Hamilton disse que era "bom saber" como Alonso se sente em relação a ele.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Eu realmente não tenho uma resposta para isso. Eu sei como as coisas acontecem no calor do momento, mas é bom saber como ele se sente sobre mim", Hamilton sorriu ironicamente.

"É melhor que fique claro como ele se sente. E como eu disse, não foi intencional, e eu assumo a responsabilidade por isso. É o que os adultos fazem."

Quando perguntado se ele iria falar com seu ex-companheiro de equipe da McLaren, ele disse: "Não. Eu teria até ouvir o que ele disse."

Hamilton acrescentou que ficou feliz em escapar ileso depois de levar um grande golpe vertical quando seu carro bateu de volta na pista, e disse que ficou rapidamente aparente que seu carro sofreu danos que o tirariam da corrida.

"Lembro-me de olhar para o chão, era definitivamente alto. Sou grato por ainda estar vivo e em forma", disse ele.

"Eu podia ouvir que algo está quebrado na caixa de câmbio. Ao descer, o carro quebrou tanto na traseira, então me disseram para parar.

"Mas, obviamente, naquele momento, você está esperançoso de que pode continuar."

Os comissários de corrida da FIA também determinaram que Hamilton deixou Alonso sem espaço, mas como foi um incidente na primeira volta, eles decidiram não tomar nenhuma ação.

Os comissários observaram: “As rodas dianteiras de Hamilton estavam à frente das de Alonso na entrada da curva.

"Em nenhum momento Alonso pareceu perder o controle ou subvirar. Hamilton virou em direção ao ápice da curva com Alonso ainda ao lado e a colisão ocorreu.

"Os comissários consideraram que este foi um incidente na primeira volta com muito movimento em relação a outros carros nas primeiras curvas e, portanto, não tomaram mais medidas".

Hamilton também foi advertido por não comparecer ao centro médico imediatamente após o acidente, o que é obrigatório.

