O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, está a caminho de assinar uma extensão de contrato com a Red Bull, que o manteria na equipe a longo prazo, e que lhe renderia ainda uma grande quantia de dinheiro, segundo informações divulgadas nesta quarta pela imprensa holandesa.

O respeitado jornal De Telegraaf, que tem ligações próximas com a família Verstappen, publicou uma reportagem afirmando que o holandês está próximo de assinar um novo acordo que lhe renderia até 50 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$290 milhões).

Um aumento salarial deste tamanho o colocaria no mesmo patamar de pagamento do heptacampeão Lewis Hamilton, que tem contrato com a Mercedes até o fim de 2023.

O atual contrato de Verstappen é válido até o fim de 2023, mas após a conquista do título no ano passado ficou claro que ele e a equipe têm interesse em manter esse relacionamento a longo prazo. Falando após o GP de Abu Dhabi, ele disse: "Acho que eles sabem que eu os amo. E espero que possamos fazer isso juntos por mais 10, 15 anos".

"Não há motivos para mudar. Quero seguir com eles até o fim. Espero que eles me deixem ficar, mas sim, é insano. Estou muito feliz e Christian e Helmut também, agradeço por confiarem em mim para estar na equipe em 2016. Nosso objetivo era conquistar o título e agora fizemos isso".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Enquanto a Red Bull não tenha se pronunciado oficialmente sobre um potencial novo contrato para Verstappen, o De Telegraaf sugere que o anúncio pode acontecer ainda nesta semana. A duração do acordo ainda não é conhecida, mas deve mantê-lo na equipe até o fim de 2027 ou 2028.

Verstappen é parte da Red Bull desde sua estreia na F1 em 2015, com a Toro Rosso no GP da Austrália. No ano seguinte, ele foi promovido à equipe principal, vencendo já em sua estreia na Espanha, após uma polêmica batida entre os companheiros e rivais na Mercedes, Hamilton e Nico Rosberg.

