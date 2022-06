F1: Verstappen mostra força e volta a liderar treino no Canadá

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realiza neste fim de semana o GP do Canadá e a sexta-feira (17) foi reservada para os primeiros ensaios. Na principal sessão do dia, Max Verstappen repetiu o desempenho do TL1 foi o melhor, cravando 1min14s127.

Charles Leclerc foi o segundo colocado, com uma marca próxima do holandês, a 0s081. Carlos Sainz, Sebastian Vettel e Fernando Alonso completaram o top 5.

George Russell mais uma vez ficou à frente de Lewis Hamilton. O jovem piloto foi o sétimo e viu seu companheiro fazer a 13ª melhor marca.

O Treino

Max Verstappen começou a sessão na frente, marcando 1min15s618, com menos de cinco minutos de treino. Sergio Pérez o acompanhava, na segunda colocação. Ambos fizeram seus tempos com o composto médio.

Leclerc, de macios, bem que tentou se aproximar, mas ficou na segunda posição. Na sequência, o holandês melhorou sua marca em 1min15s096, a melhor do fim de semana até então e ainda 1min14s792.

Nos primeiros 10 minutos, Fernando Alonso aparecia bem, em terceiro, sendo pouco mais de 1 segundo mais lento que o atual campeão mundial. Na sequência, o espanhol chegou a ocupar a P2, a 0s333 do líder.

Mas a diferença aumentaria minutos depois, quando Verstappen marcou 1min14s532, ainda com o composto médio.

Leclerc e Sainz, nesta ordem, superaram Alonso e ocupavam a 2ª e 3ª colocações com 20 minutos de sessão.

Quando restavam 37 minutos, uma lata de bebida na pista trouxe o safety car virtual. Assim que o fiscal a recolheu, o treino voltou ao normal.

E o normal era Verstappen baixando ainda mais o seu melhor tempo, com 1min14s127. Enquanto isso, Bottas tentava dar uma volta rápida desde o início, mas sua Alfa Romeo apresentava problemas que o impedia disso. Na metade do treino, o finlandês era o único a não marcar.

Leclerc conseguiu se aproximar de Verstappen com meia hora no relógio, ficando a 0s081 do holandês, utilizando pneus macios.

A segunda metade do treino foi marcada pela simulação de corrida dos pilotos, além da expectativa da chegada da chuva, ainda dentro do treino.

Com isso, os tempos pouco mudaram. Verstappen confirmou a P1, seguido de Leclerc, Sainz, Vettel e Alonso.

O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 14h, horário de Brasília.

Resultado

