Charles Leclerc será punido com 10 posições no grid de largada no GP do Canadá de Fórmula 1. Na briga pelo título, o monegasco sobre mais um baque e vê a Ferrari optar por colocar componentes eletrônicos totalmente novos em sua unidade de potência.

Leclerc abandonou o GP do Azerbaijão no último domingo (12) enquanto liderava a corrida após ter uma quebra em sua unidade de potência, que a própria equipe confirmou que ficou “além dos reparos”.

Este é mais um capítulo da série de falta de confiabilidade que acompanha Leclerc nessa fase traiçoeira. Ele também abandonou com problemas na unidade de potência o GP da Espanha enquanto liderava e, após Baku, leva essa punição no grid.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Antes dos treinos de sexta-feira para o GP do Canadá em Montreal, a FIA confirmou que a Ferrari pegou um motor novo, MGU-H, MGU-K e controle eletrônico, tudo dentro de sua alocação de temporada.

Mas após a conclusão do TL2, um segundo documento da FIA confirmou que Leclerc havia adquirido outro novo controle eletrônico, o terceiro do ano.

Como isso excede o limite da temporada de dois controles eletrônicos, desencadeou uma queda de 10 posições no grid que Leclerc levará no domingo.

O monegasco, inclusive, havia dito que se fosse para levar esse tipo de punição, ele preferiria que fosse em Montreal, pois “é uma pista mais fácil de se ultrapassar”.

