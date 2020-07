Os protocolos de segurança que visam reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19 são pontos essenciais da Fórmula 1 em 2020 e, entre eles, está o uso de máscara o tempo todo. Por isso que chamou a atenção no paddock durante os dois GPs no Red Bull Ring, o fato do chefe da Mercedes, Toto Wolff, usar um escudo facial no lugar da máscara. Porém, isso está com os dias contados.

O chefe da Mercedes anunciou nesta quarta que passará a usar máscaras, igual aos demais presentes no paddock. O motivo? A FIA proibiu Wolff de usar apenas o escudo para proteção.

"Meu escudo facial não foi bem recebido pela FIA. Não atendeu aos requisitos. É por isso que voltarei a usar as máscaras que todos estão usando", disse.

"Acho que é preciso levar isso a sério, e eu sempre levo. Pensei que o escudo seria uma boa opção, porque você pode ver muito melhor. Mas regras são regras e eu estou muito feliz por podermos competir. Se eu tivesse que usar fraldas no nariz, usaria. O que for preciso".

Vale lembrar que a Mercedes já levou um puxão de orelha da FIA na semana passada por causa de Valtteri Bottas. O finlandês quebrou a bolha da F1 ao voltar para Mônaco entre os GPs da Áustria e da Estíria.

E essa história pode ganhar um novo capítulo neste final de semana, já que Bottas voltou novamente para Mônaco antes do GP da Hungria, desafiando a advertência da Federação. Ainda não se sabe se a FIA dará ao finlandês apenas mais uma reprimenda ou se tomará ações mais drásticas.

