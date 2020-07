Uma característica particular da temporada 2020 da Fórmula 1 é a realização de rodadas duplas, como foi na Áustria, será em Silverstone e deve acontecer no final do ano no Bahrein. A categoria até que tentou mexer no formato das segundas provas, mas sua principal carta foi barrada. Agora, o hexacampeão Lewis Hamilton pede criatividade à F1 nas rodadas duplas.

Essa é a primeira vez na história que a F1 realiza mais de uma prova em um mesmo circuito na mesma temporada. A ideia é parte do plano da categoria de aumentar o número de corridas realizadas no ano, devido ao impacto da pandemia, que mexeu consideravelmente no calendário.

Anteriormente, a F1 apresentou às equipes uma ideia de mexer no formato das segundas corridas, trocando o treino classificatório por uma corrida classificatória com grid sendo formado pela inversão do mundial de pilotos. Mas a proposta caiu por terra após a Mercedes se colocar contra.

Entre as duas corridas, apenas um piloto terminou na mesma posição em ambas: Sergio Pérez com a Racing Point. Mas Hamilton defende que gostaria de ver mais variedade entre as provas feitas nas mesmas pistas.

"Eu definitivamente acho que deveríamos tentar ser mais criativos. Mas não sei dizer como", disse. "Eu não tenho as respostas, mas só mudar um pneu não vai fazer nenhuma diferença para nós".

"É uma questão de formato. Se você vai correr duas vezes no mesmo lugar, é uma pena que não possamos mexer no traçado, correr no sentido inverso, mas, obviamente, isso nunca esteve nos planos quando os circuitos foram projetados".

Bahrain oval track Photo by: Uncredited

Na segunda corrida em Silverstone, o GP dos 70 Anos, marcado para 09 de agosto, a Pirelli vai dar às equipes uma lista diferente de compostos, para ter pelo menos alguma coisa de diferente.

A ideia de mudar o traçado de um circuito também foi considerada para o Bahrein, que possui uma configuração diferente aprovada pela FIA.

Mas Hamilton disse que ficou feliz pelo fato da proposta original da F1, a corrida classificatória, não ter sido aprovada, afirmando que seria um "caos".

"Se nós nos classificamos na frente, e aí somos levados para o fim, seria difícil", disse. "Me pergunto se há alguma coisa de diferente que outras categorias estão fazendo e que poderíamos usar".

"Temos essas duas em Silverstone e definitivamente podemos fazer algo para dar uma apimentada, principalmente a segunda".

