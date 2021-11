F1: Visita de Verstappen ao 'sogro' Nelson Piquet agita internet

Com poucos dias restando para o GP de São Paulo de Fórmula 1, os pilotos começam a chegar no país e fazem as festas do fãs, que podem presenciar seus ídolos em terras nacionais após um ano de "hiato" pela pandemia de Covid-19. Nesse meio tempo, um encontro chamou atenção: Nelson Piquet e Max Verstappen.

O lendário automobilista brasileiro é 'sogro' do holandês da Red Bull, que namora sua filha Kelly Piquet, e aproveitou para bater um papo com ele. O momento foi compartilhado pelo seu filho e ex-atleta da F1, Nelsinho.

'Nelsão', como é chamado, tem três títulos da categoria e é um dos grandes nomes da história do esporte a motor, enquanto Verstappen busca seu primeiro.

Apesar de não ter chances matemáticas de garanti-lo no Brasil, pode ficar bem encaminhado caso vença a corrida principal e a sprint, pois abriria 27 pontos de vantagem sobre seu principal rival, Lewis Hamilton.

O GP de São Paulo está marcado para 14 de novembro, mas os trabalhos já começam no dia 12 com o primeiro treino livre e a classificação que definirá o grid de largada da prova de sábado. O resultado dessa será a ordem da prova principal, no domingo.

F1 AO VIVO: A F1 está de volta ao Brasil! Rico Penteado analisa prova em Interlagos | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: