A Fórmula 1 não espera que atrasos na chegada de materiais ao Brasil tenham impacto na programação do fim de semana, já que os preparativos das equipes estão sob maior pressão.

A categoria está embarcando para a segunda de três corridas em sequência, o que representa distâncias de viagem significativas para a equipe envolvida em todos os três eventos do México, Brasil e Catar.

Soube-se nesta quarta-feira (10) que algumas equipes ainda estavam esperando o frete chegar ao Brasil, impactando seus preparativos em Interlagos antes do fim de semana do GP de São Paulo.

O Motorsport.com apurou que cerca de metade do grid ainda espera esse frete chegar ao Brasil, parte do qual só chegará na quinta-feira.

Isso significa que alguns mecânicos e membros da equipe vão enfrentar o trabalho durante a noite de quinta-feira para garantir que tudo esteja pronto a tempo para o início do trabalho em pista na sexta-feira.

A F1 confirmou ao Motorsport.com que o mau tempo causou atrasos nas viagens, mas que não deve ter influência no fim de semana da corrida.

“Houve atrasos na logística saindo do México na segunda-feira devido às condições climáticas, o que significa que parte ainda está para chegar ao Brasil”, disse um porta-voz da F1.

“Esperamos que chegue amanhã sem um impacto maior no fim de semana da corrida.”

Os atrasos adicionam outro desafio para as equipes antes do terceiro e último GP da temporada que contém uma corrida sprint como parte de sua programação.

Após a estreia do formato em Silverstone e em Monza, a terceira corrida do ano terá lugar no sábado em Interlagos.

Isso significa que, como nas duas provas anteriores, há uma revisão mais ampla do cronograma do fim de semana de corrida, com a tradicional sessão de classificação ocorrendo na sexta-feira das 16h às 17h. Os primeiros treinos do GP de São Paulo começam às 12h30 de sexta-feira.

Após o segundo treino na tarde de sábado, a corrida sprint, de 24 voltas, começará às 16h30 no horário de Brasília.

