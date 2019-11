Filho de Schumi: "O que meu pai foi para Vettel, Vettel é para mim"

Quando criança, Sebastian Vettel se inspirou no lendário Michael Schumacher, usando o sucesso de seu compatriota como exemplo para sua própria jornada rumo ao topo do automobilismo mundial.

Galeria Lista Sebastian Vettel posa com seu herói Michael Schumacher 1 / 10 Foto de: XPB Images Ainda durante os anos 90, Schumacher inspirou um menino que ainda iria lhe dar muito trabalho na pista no fim de sua carreira. O primeiro pódio 2 / 10 Foto de: Williams F1 Em 2015 a Fórmula 1 retornou ao México. A última visita ao Circuito Hermanos Rodriguez havia sido em 1992, quando Nigel Mansell ganhou e um certo Michael Schumacher abria o champanhe pela primeira vez. Ainda naquele ano ele venceria sua primeira corrida, na Bélgica. O primeiro título 3 / 10 Foto de: XPB Images Schumacher se sagrou campeão pela primeira vez na F1 em 1994 na Austrália. Ele jogou seu carro contra Damon Hill após bater e quebrar a suspensão traseira de sua Benetton. O abandono duplo dava o título a ele. O valioso tri 4 / 10 Foto de: XPB Images Campeão com a Benetton em 1994 e 1995, Schumacher foi para Ferrari tentar trazer a histórica equipe de volta aos dias de glória. Demorou cinco anos, mas o tri chegou em 2000. O fim do jejum de 21 anos da Ferrari foi comemorado como poucas conquistas. A sequência 5 / 10 Foto de: Ferrari Media Center Schumacher teve pequena oposição de David Coulthard durante o início de 2001. No entanto, com a piora da McLaren na metade do ano, o piloto teve caminho livre para se sagrar campeão em agosto, no GP da Hungria. O fim do domínio 6 / 10 Foto de: BMW AG 2004 foi o ano mais dominante de Schumacher. Ele ganhou 13 corridas em 18 realizadas (recorde batido por Vettel em 2013). Na foto, a última de cinco dobradinhas dos irmãos Ralf e Michael na F1. "Fim" por cima 7 / 10 Foto de: XPB Images Depois de um ano ruim em 2005, 2006 provou ser a grande despedida de Schumacher da F1. Ele lutou até a última prova pelo título com Alonso, perdendo o mundial por azares nas duas últimas provas do ano. O último pódio 8 / 10 Foto de: XPB Images Depois de uma volta à F1 mal-sucedida em 2010 pela Mercedes, em 2012 o alemão disse adeus de vez à categoria. Ele não foi bem, mas não saiu de mãos vazias. Ele foi o terceiro no GP de Valência de 2012. A última prova 9 / 10 Foto de: XPB Images Schumacher se despediu da F1 em uma corrida cheia de alternativas em Interlagos em 2012. A prova decidia o título da temporada, entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel. O alemão acabou sendo tri. Mensagens de despedida 10 / 10 Foto de: XPB Images "A vida é feita de paixões. Agradeço por compartilhar a minha", foi o que escreveu no capacete em sua última prova, além desta mensagem na lateral de seu carro.

Quando chegou lá, o então jovem virou amigo do heptacampeão, com quem disputou a Corrida dos Campeões. Hoje, o tetracampeão é um dos mais velhos da Fórmula 1. Além disso, serve como referência para ninguém menos que o filho de Michael, o alemão Mick Schumacher.

Competidor da F2 e membro da Academia Ferrari, Mick pilotou a Ferrari F2004 com que seu pai foi hepta durante o fim de semana do GP da Alemanha de 2019, além de ter testado com os F1s de Ferrari e Alfa Romeo no Bahrein. O jovem também pôde acompanhar Vettel de perto nesta temporada. "Tenho muito respeito por Sebastian", reverenciou Mick.

“Falamos muito sobre automobilismo. Eu tento obter dicas dele e colocá-las em prática. Ele está no esporte há mais anos do que eu, então toda conversa que temos me ajuda. Eu acho que o que meu pai era para Vettel, Seb é para mim: alguém de quem sou próximo, com quem posso falar sobre esporte a motor".

Mick também elogiou a Ferrari. “A paixão que eles têm pelo esporte a motor é simplesmente fantástica. Você aprecia isso ainda mais na Ferrari. Passear por Maranello ou Fiorano é especial. É uma grande família feliz. Você se sente bem quando está lá, faz parte da família Ferrari", disse o filho de Michael Schumacher.

Relembre a carreira de Michael Schumacher na Fórmula 1:

Galeria Lista 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 1 / 20 Foto de: LAT Images 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Benetton - 3º lugar, 1 vitória, 53 pontos, 16 GPs 3 / 20 Foto de: LAT Images 1993: Benetton - 4º lugar, 1 vitória, 52 pontos, 16 GPs 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1994: Benetton - Campeão, 8 vitórias, 92 pontos, 16 GPs 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1995: Benetton - Campeão, 9 vitórias, 102 pontos, 17 GPs 6 / 20 Foto de: LAT Images 1996: Ferrari - 3º lugar, 3 vitórias, 59 pontos, 16 GPs 7 / 20 Foto de: XPB Images 1997: Ferrari - Desclassificado (2º lugar), 5 vitórias, 78 pontos, 17 GPs 8 / 20 Foto de: LAT Images 1998: Ferrari - 2º lugar, 6 vitórias, 86 pontos, 16 GPs 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ferrari - 5º lugar, 2 vitórias, 44 pontos, 10 GPs 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2000: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 108 pontos, 17 GPs 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2001: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 123 pontos, 17 GPs 12 / 20 Foto de: Ercole Colombo 2002: Ferrari - Campeão, 11 vitórias, 144 pontos, 17 GPs 13 / 20 Foto de: Brousseau Photo 2003: Ferrari - Campeão, 6 vitórias, 93 pontos, 16 GPs 14 / 20 Foto de: LAT Images 2004: Ferrari - Campeão, 13 vitórias, 148 pontos, 18 GPs 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2005: Ferrari - 3º lugar, 1 vitória, 62 pontos, 19 GPs 16 / 20 Foto de: XPB Images 2006: Ferrari - 2º lugar, 7 vitórias, 121 pontos, 18 GPs 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mercedes - 9º lugar, 72 pontos, 19 GPs 18 / 20 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes - 8º lugar, 76 pontos, 19 GPs 19 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Mercedes - 13º lugar, 49 pontos, 20 GPs 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Relembre todos os carros de Michael Schumacher na Fórmula 1:

Galeria Lista Toutes les F1 pilotées par Michael Schumacher 1 / 24 Jordan 191 de 1991 2 / 24 Este foi o carro que Michael Schumacher estreou na F1, que só correu uma prova para substituir o belga Bertrand Gachot, no GP da Bélgica. Benetton B191 de 1991 3 / 24 Os resultados na Bélgica fizeram Flavio Briatore chamá-lo para preencher a vaga na Benetton-Ford Benetton B192 de 1992 4 / 24 Michael Schumacher ganhou sua primeira e única vitória da temporada no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Benetton B193 de 1993 5 / 24 Com uma vitória e nove pódios, Michael Schumacher começava a aparecer na F1. Benetton B194 de 1994 6 / 24 Neste ano o alemão conseguiu seu primeiro campeonato mundial. Benetton B195 de 1995 7 / 24 Michael Schumacher foi coroado com o bicampeonato. Ferrari F310 de 1996 8 / 24 A escuderia dá as boas vindas a Schumacher. Ferrari F310B de 1997 9 / 24 Neste ano Schumacher bateu intencionalmente em Villeneuve. Ele não só perdeu o campeonato, como a FIA o puniu com a perda de pontos obtidos na temporada. Ferrari F310B versão carbon de 1997 10 / 24 O modelo foi um pouco mais simplificado, mas ainda faltava potência do motor e pacote aerodinâmico. Sauber C16 de 1997 11 / 24 Michael Schumacher guiou o modelo em segredo. Ferrari F300 de 1998 12 / 24 Equipado com o motor 3.0 V10 projetado por Rory Byrne Ferrari F399 de 1999 13 / 24 Quase idêntico ao modelo anterior, com pequenas alterações no novo spoiler dianteiro. Ferrari F1-2000 de 2000 14 / 24 Michael Schumacher conseguiu nove vitórias e levou a equipe ao seu primeiro campeonato mundial após 21 anos de fila. Ferrari F2001 de 2001 15 / 24 O carro foi projetado com as novas alterações do regulamento que exigiam a construção de uma asa dianteira superior, a fim de reduzir downforce. Ferrari F2001 de Monza em 2001 16 / 24 Foi a primeira corrida de F1, após os ataques de 11 de setembro. Pela memória das vítimas, a Ferrari pintou o bico de preto, além de não fazer publicidade. Ferrari F2002 de 2002 17 / 24 Foi um dos carros de maior sucesso da F1 de todos os tempos. Desenhado por Ross Brawn, Rory Byrne e Paolo Martinelli Ferrari F2003GA de 2003 18 / 24 O carro foi nomeado "GA" em homenagem a Gianni Agnelli, presidente da Fiat que havia falecido na época. Ferrari F2004 de 2004 19 / 24 Continua o sucesso da equipe desde 1999, ganhando o quinto campeonato consecutivo de pilotos e o sexto de construtores. Ferrari F2005 de 2005 20 / 24 O modelo não foi competitivo em quase toda a temporada, a única vitória deste carro foi no GP dos Estados Unidos. Ferrari 248F1 de 2006 21 / 24 A temporada de 2006 não poderia ter começado melhor para ele e para Ferrari, após o fraco desempenho de 2005, com a pole no GP do Bahrein, sendo a 65º, igualando o recorde histórico de Ayrton Senna. Mercedes W01 de 2010 22 / 24 Em 23 de dezembro de 2009 torna-se oficial o retorno de Schumi para a F1 para a temporada 2010, com a equipe Mercedes GP inicialmente para três anos. Mercedes W02 de 2011 23 / 24 Schumacher melhora o desempenho e esteve muito mais perto de Nico Rosberg. Novamente com um quarto lugar como melhor resultado pessoal e da equipe, Michael esteve apenas 13 pontos atrás de seu companheiro de equipe. Mercedes W03 de 2012 24 / 24 A má sorte de Schumacher parecia ter terminado no GP da Europa, realizado em Valência, quando obteve seu primeiro pódio desde o retorno à F1 em 2010. O anúncio da contratação de Lewis Hamilton pela equipe em 2013 deixou Michael sem assento. Poucos dias depois, Schumacher confirmou nova aposentadoria.

