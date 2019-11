Mercedes: Lewis Hamilton - Confirmado 1 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Após 5 títulos com a Mercedes, Hamilton tem contrato até 2020 e deve renovar com a equipe, apesar de afirmar que sonha pilotar pela Ferrari um dia.

Mercedes: Valtteri Bottas - Confirmado 2 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas tem se mostrado um segundo piloto ideal. Após meses de especulações, a equipe alemã confirmou o finlandês para 2020.

Ferrari: Sebastian Vettel - Confirmado 3 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Apesar dos rumores de uma aposentadoria precoce, Sebastian Vettel tem afirmado que seguirá na Ferrari até o fim de seu contrato, no final de 2020

Ferrari: Charles Leclerc - Confirmado 4 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc chegou badalado à Ferrari neste ano e mostrou resultado desde o início. Apesar de alguns erros, nada indica que ele tenha deixado de ser visto como o futuro da equipe. Seu contrato vai até 2022.

Red Bull: Max Verstappen - Confirmado 5 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Apesar dos desejos de Mercedes e Ferrari, Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2020 e deve renovar com a equipe, caso a Honda continue evoluindo bem o motor que permitiu ao holandês vencer duas vezes em 2019.

Red Bull: Alexander Albon - Confirmado 6 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alexander Albon foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull e mostrou que merece permanecer ao lado de Verstappen em 2020.

McLaren: Carlos Sainz Jr. - Confirmado 7 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr. foi contratado neste ano pela McLaren e seu vínculo é de "múltiplos anos". Está confirmado no mínimo até dezembro 2020.

McLaren: Lando Norris - Confirmado 8 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mais certo do que Sainz é Lando Norris. O prodígio da McLaren foi contratado neste ano e tem mostrado resultados consistentes. A equipe afirmou que tem contrato de "múltiplos anos com o inglês". Rumores dão conta que o contrato vale até 2022.

Renault: Daniel Ricciardo - Confirmado 9 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo deixou a Red Bull e assinou com a Renault no fim do ano passado. Apesar de começar a se mostrar frustrado com os fracos resultados da equipe francesa, deve cumprir seu contrato até o fim de 2020.

Renault: Esteban Ocon - Confirmado 10 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Após um ano na geladeira, o jovem prodígio finalmente voltará ao grid da F1. Depois de uma bem sucedida passagem pela Force India, o francês ficou sem vaga em 2019 e atuou como piloto reserva da Mercedes, equipe que apoiou sua carreira até o momento.

Nico Hulkenberg - Sem equipe 11 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg está sem equipe para a próxima temporada. A Renault confirmou a saída do alemão para a chegada de Esteban Ocon.

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen - Confirmado 12 / 21 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images O piloto mais velho do grid, Kimi Raikkonen, tem contrato com a Alfa Romeo até o fim de 2020 e tem dito que gostaria de pilotar por mais alguns anos.

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi - Confirmado 13 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A Alfa Romeo apoiou Antonio Giovinazzi apesar da fraca temporada que tem feito neste ano. O anúncio da renovação para 2020 foi feito após o GP dos Estados Unidos.

Toro Rosso: Daniil Kvyat - Confirmado 14 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat passa por um momento de ressurreição na F1. O piloto foi tirado da aposentadoria precoce e voltou para a Toro Rosso neste ano. Ele foi confirmado na STR para 2020.

Toro Rosso: Pierre Gasly - Confirmado 15 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly teve a oportunidade de guiar 12 provas pela Red Bull após ser promovido no início deste ano. No entanto, o francês decepcionou e foi devolvido à Toro Rosso, que renovou seu vínculo para 2020.

Haas: Romain Grosjean - Confirmado 16 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Uma sucessão de erros e situações bizarras quase colocaram fim à carreira de Romain Grosjean na F1. O piloto da Haas tem sido contestado, mas teve seu contrato renovado para o ano que vem. Assim como já aconteceu antes, a equipe preferiu manter um rosto conhecido e seguir apostando no francês.

Haas: Kevin Magnussen - Confirmado 17 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen sofre menos críticas do que Grosjean e seu contrato permitia a permanência até 2020. O dinamarquês teve seu contrato garantido.

Racing Point: Lance Stroll - Confirmado 18 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Filho do dono da Racing Point, Lance Stroll está sendo colocado no bolso do companheiro de equipe, sobretudo nas classificações. No entanto, deve permanecer na F1 pelo tempo que a família quiser. Seu contrato é de "múltiplos anos".

Racing Point - Sergio Pérez - Confirmado 19 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez tem tido uma boa temporada dentro das limitações da Racing Point. O mexicano renovou por mais três anos e ficará no time até 2022.

Williams: George Russell - Confirmado, mas pode mudar. 20 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell chegou na Williams como um jovem talentoso com potencial para ser um futuro campeão. Apesar do péssimo carro que a equipe produziu neste ano, o britânico tem mostrado que merece uma vaga em equipe mais competitiva. Seu contrato com a equipe de Grove é outro de "múltiplos anos", mas equipe nunca afirmou publicamente sua permanência.