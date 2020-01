Fórmula 1 confirma a saída de Sean Bratches, diretor comercial

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o diretor comercial da Fórmula 1, Sean Bratches, deixará a categoria máxima do automobilismo. Em comunicado oficial desta segunda-feira, a F1 anunciou que o dirigente norte-americano deixará o posto no fim de janeiro.

Ainda de acordo com o documento divulgado, Bratches continuará ligado ao campeonato de elite do esporte a motor em funções de consultoria, de modo que seguirá contribuindo com a F1 direto dos Estados Unidos.

O dirigente ingressou na F1 simultaneamente à aquisição da categoria pela Liberty Media em janeiro de 2017, com a missão de estabelecer um grupo comercial de alto nível, uma função que anteriormente não existia sob o comando do proprietário anterior, Bernie Ecclestone, que centralizava todas as ações. Assim, Bratches foi o homem-forte dos negócios da categoria por praticamente três anos.

Neste período, segundo a F1, "Sean construiu e liderou uma equipe que transformou o negócio comercial de uma empresa predominantemente de esporte a motor a uma marca líder global de mídia e entretenimento".

Durante seu 'mandato', a F1 ampliou seu portfólio de patrocinadores, renovou os principais acordos de corridas que já estavam no calendário e anunciou duas novas corridas para a F1, destaca o comunicado oficial.

Outros aspecto salientado é a ampliação dos negócios digitais da F1, com protagonismo para uma nova plataforma de web e podcasts, por exemplo. Ainda de acordo com o documento, houve aumento de participação em corridas, audiência televisiva e engajamento digital.

Além disso, Bratches criou e supervisionou muitas iniciativas voltadas para marcas e fãs, incluindo a renomada série da Netflix Drive to Survive, bem como iniciativas na área de eSports e outros eventos correlatos.

“Quero agradecer a Sean, em nome de todos na F1, pela liderança e experiência que ele deu à equipe de negócios nos últimos três anos. Sean transformou o lado comercial da F1 e um testemunho de seu trabalho é mostrado em nosso momento de crescimento. Estou satisfeito que Sean continuará sendo um consultor para nós de sua casa nos EUA, ele sempre fará parte da família e estou ansioso por seus conselhos. Desejo-lhe tudo de melhor", disse Carey.

"Os últimos três anos na F1 foram uma jornada incrível, que eu desfrutei completamente. Agradeço à equipe da F1 por seus extraordinários esforços, eles são os melhores e estou confiante de que continuarão servindo os fãs e cumprindo a estratégia que estabelecemos nos próximos anos. Tenho orgulho de deixar a F1 em uma posição melhor do que quando entrei em 2017 e sei que a fundação que criamos como equipe continuará a atingir novos públicos", disse Bratches.

Relembre todas as marcas brasileiras que já estiveram nos carros da F1