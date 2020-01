Ex-executivo da ESPN e atual diretor comercial da Liberty Media, Sean Bratches deixará a empresa dona dos direitos comerciais da F1. Ele ocupa o cargo desde quando a companhia assumiu a categoria em janeiro de 2016.

Desde então, ele serviu como parte de uma elite administrativa de três homens, ao lado do presidente/CEO, Chase Carey, e do diretor esportivo, Ross Brawn.

Seu trabalho tem focado no aumento das principais fontes de receita do esporte, como taxas, patrocínios e direitos de transmissão.

No final do ano passado, ficou claro que Bratches, pai de quatro filhos, queria passar menos tempo em Londres e viajando para as corridas, e mais tempo com sua família nos EUA.

Durante o fim de semana do GP de Abu Dhabi, Carey confirmou que Bratches tinha problemas com o tempo fora de casa e que seu futuro seria debatido após a corrida final.

"Sobre Sean, estou discutindo", disse Carey. "Nenhuma decisão foi tomada. Obviamente, Sean vive uma vida única, em que tem uma família que mora nos Estados Unidos e ele em Londres.”

"Acho que ele realmente gosta do que faz, gostou da experiência. Acho que ele está empolgado com o futuro, empolgado com o que estamos fazendo. No momento, não temos chance de respirar."

"Então, quando passarmos este fim de semana e voltarmos a Londres, teremos a chance de conversar sobre para onde vamos daqui para frente. Mas ainda não tomamos nenhuma decisão."

