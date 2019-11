De acordo com a Jovem Pan, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), teria desistido do projeto de levar a Fórmula 1 para a capital fluminense a partir da temporada 2021. De acordo com a reportagem, Witzel já teria uma alternativa: a chegada da Fórmula E na cidade carioca.

Em entrevista coletiva, o governador afirmou estar trabalhando para assegurar uma etapa da categoria de monopostos elétricos no Rio em 2021: "Lá em Londres, eu me reuni com a Fórmula E. A Fórmula E já tem um traçado e cresce muito anualmente. Seria para um circuito ali na arena onde é o Rock in Rio. Já tem um circuito pronto".

"Tem um investimento do Estado da ordem de 35 milhões de reais numa única vez. Quer dizer, seria do Estado e de patrocinadores. Aí caberia captar esse recurso. Esse circuito ficaria para ser utilizado em outras ocasiões também. E a Fórmula E mostrou interesse em vir para o Rio".

"O primeiro circuito seria em fevereiro de 2021 e agora eu estou trabalhando para conseguir, com a Caixa Econômica, aquele espaço com a Prefeitura para que a gente possa tentar. E eu já levei essas questões a quem está assessorando o prefeito, o Rodrigo Bethlem", completou Witzel.

ATUALIZAÇÃO: No final da tarde, a assessoria de imprensa do governo do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota à imprensa, desmentindo a desistência de sediar a F1.

"A respeito das informações sobre a vinda da Fórmula 1 para o autódromo de Deodoro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro esclarece:

1) O governador Wilson Witzel não desistiu de trazer a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro e o Governo do Estado não retirou seu apoio ao projeto.

2) A Rio Motorpark, consórcio vencedor para a construção e exploração do Autódromo Parque de Deodoro, nunca solicitou ao Governo do Estado do Rio de Janeiro qualquer tipo de incentivo fiscal ou apoio financeiro para sua construção. O Governo do Rio está estudando a concessão de incentivos fiscais para a promoção do evento.

3) Cabe ressaltar que a obra do Autódromo de Deodoro é privada, cuja concessão é de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro.

4) O Governo do Rio de Janeiro ressalta que está reunindo todos os esforços para ajudar a trazer esse importante evento para o estado, além de procurar atrair novos eventos como a Fórmula E."

Brasil na Fórmula 1

