O inédito pódio do GP do Brasil não teve apenas dois estreantes pisando nos degraus dos melhores da corrida. Além de Pierre Gasly e Carlos Sainz Jr., a engenheira de estratégias da Red Bull, Hannah Schmitz, subiu ao pódio pela primeira vez como representante da equipe austríaca. Apesar de incomum, a presença de mulheres no pódio da Fórmula 1 está se tornando cada vez mais frequente.

Seis anos atrás, a Red Bull, muito a seu estilo, designou Gil Jones, chefe de eletrônica em pista, para receber o troféu pela vitória da equipe em um país muçulmano, no GP do Bahrein de 2013, vencido por Sebastian Vettel.

Além disso, uma foto que entrou para sempre na história da F1 é aquela tirada em Brands Hatch em 1986, no GP da Grã-Bretanha, pouco após o acidente que deixou o chefe e proprietário da equipe, Frank Williams, em uma cadeira de rodas.

Na ocasião, a equipe inglesa fez a dobradinha na corrida 'caseira', com Nigel Mansell e Nelson Piquet. A pessoa responsável por receber o troféu em nome da equipe, foi ninguém menos que Virginia Williams, esposa de Frank, protagonizando um momento especial para a família naquele difícil momento.

Além da presença cada vez mais frequente nos pódios, as mulheres passaram a ocupar papéis de destaque dentro das equipes. É o caso das engenheiras de estratégia Ruth Buscombe (Alfa Romeo) e Bernardette Collins (Racing Point), que assim como suas colegas da Mercedes e Red Bull, realizam tarefas fundamentais para o bom funcionamento de suas equipes.

Galeria: Veja as mulheres que já subiram ao pódio na Fórmula 1:

Galeria Lista Virginia Williams recebe o troféu de equipe vencedora no GP da Grã-Bretanha de 1986, em Brands Hatch 1 / 22 Foto de: David Phipps Gill Jones, chefe de eletrônica de pista da Red Bull, celebra o pódio do GP do Bahrein de 2013 junto a Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Romain Grosjean 2 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel celebra pódio com Gill Jones 3 / 22 Foto de: XPB Images Kim Stevens, engenheira de aerodinâmica da Mercedes, recebe o troféu como representante da equipo no GP de Abu Dhabi de 2015 4 / 22 Foto de: XPB Images Kim Stevens celebra pódio com Nico Rosberg e Lewis Hamilton 5 / 22 Foto de: XPB Images Victoria Vowles, Diretora de Serviços da Mercedes, junto a Lewis Hamilton no pódio do GP dos Estados Unidos de 2016 6 / 22 Foto de: Pirelli Victoria Vowles no pódio com Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Danniel Ricciardo 7 / 22 Foto de: XPB Images Victoria Vowles no pódio com Nico Rosberg e Lewis Hamilton 8 / 22 Foto de: XPB Images Marga Torres Díez, engenheira de motor da Mercedes, celebra o pódio do GP do Canadá de 2019 junto a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Charles Leclerc 9 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Marga Torres Díez, engenheira de motor da Mercedes, celebra o pódio do GP do Canadá de 2019 junto a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton 10 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Marga Torres Díez, engenheira de motor da Mercedes, celebra o pódio do GP do Canadá de 2019 com Lewis Hamilton 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Marga Torres Díez, engenheira de motor da Mercedes, celebra o pódio do GP do Canadá de 2019 com Lewis Hamilton 12 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Marga Torres Díez, engenheira de motor da Mercedes, celebra o pódio do GP do Canadá de 2019 com Lewis Hamilton 13 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hanna Schmitz no pódio do GP de Brasil com Pierre Gasly, Max Verstappen e Lewis Hamilton 14 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hannah Schmitz, engenheira de estratégias da Red Bull com o troféu de equipe vencedora no GP do Brasil 2019 15 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool Hanna Schmitz no pódio do GP de Brasil com Max Verstappen 16 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool Hanna Schmitz no pódio do GP de Brasil com Pierre Gasly, Max Verstappen e Lewis Hamilton 17 / 22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez conversa com Bernie Collins, engenheira de estratégia da Racing Point 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Sergio Pérez caminha com Bernardette "Bernie" Collins, engenheira de rendimento e estratégia da Force India (atual Racing Point) 19 / 22 Foto de: XPB Images Ruth Buscombe, estrategista da Alfa Romeo, conversando com Charles Leclerc 20 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ruth Buscombe, estrategista da Alfa Romeo, conversando com Sebastian Vettel 21 / 22 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Ruth Buscombe, estrategista da Alfa Romeo, acompanhada da piloto de testes da equipe, Tatiana Calderón e Xevi Pujolar, chefe de engenharia, em Monte Carlo 22 / 22

