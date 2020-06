"Seria uma história legal. Eu passei dez anos em Enstone, e eles são responsáveis pela maior parte da minha carreira", disse Grosjean à ESPN. "Além disso, o último pódio de Enstone é meu", em referência ao terceiro lugar no GP da Bélgica de 2015 com a Lotus, que assumiu as operações da Renault em 2011.

"Acho que seria legal voltar, mas também seria legal ficar na Haas ou mesmo tentar em outra equipe. Ainda não corremos nesse ano, mas já estamos falando sobre o próximo, algo que eu acho estranho".

"Estamos chegando em julho, que seria o começo da silly season, mas eu acho melhor primeiro voltar a correr e ver como que o carro irá se comportar".

O mercado de pilotos da F1 para 2021 começou a se movimentar no final de abril, com os primeiros rumores da saída de Vettel da Ferrari. A confirmação, que veio em maio, desencadeou uma série de movimentos no tabuleiro, com Sainz indo para a Ferrari e Ricciardo para a McLaren, deixando uma cobiçada vaga em aberto na Renault.