No dia 25 de junho de 2017, há exatos três anos, uma 'cena lamentável' ocorria no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, uma das corridas mais malucas da história recente da categoria máxima do automobilismo mundial.

Durante um safety car, o britânico Lewis Hamilton liderava a prova com a Mercedes, seguido de perto pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Andando lentamente atrás do carro de segurança, o então tricampeão mundial ditava o ritmo do pelotão, logo à frente de seu rival.

Entretanto, ao fazer uma curva fechada no sinuoso circuito de rua de Baku, Hamilton acabou atingido por trás pela Ferrari de Vettel. O toque não teve maiores consequências para os carros, mas irritou o piloto germânico, que deixará a escuderia no fim de 2020.

Logo após tocar na Mercedes de Hamilton, o tetracampeão levantou as mãos em protesto e partiu para uma atitude questionável: emparelhou lateralmente com o rival e bateu na Flecha de Prata do britânico, como se vê no vídeo abaixo.

Pelo rádio, logo após o incidente, Vettel acusou Hamilton de frear demais propositalmente. Já o britânico reclamou da 'vingança' do alemão. Depois da corrida, os dois pilotos foram questionados sobre o ocorrido.

"A conduta de pilotagem de um tetracampeão mundial hoje não foi certa, não foi correta", criticou Hamilton. Já Vettel afirmou: "Não tenho problemas com ele, mas sua ação na pista não foi ok e acho que foi isso que eu disse para ele também".

No fim das contas, o GP do Azerbaijão de 2017 acabou vencido pelo piloto australiano Daniel Ricciardo, então na Red Bull. O pódio foi completado pelo finlandês Valtteri Bottas, já na Mercedes, e pelo canadense Lance Stroll, que corria pela Williams.

