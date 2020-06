Hamilton defende retorno da F1 ao continente africano

Desde 1993, a Fórmula 1 não realiza uma corrida na África, sendo o único continente habitado no mundo que não recebe uma prova da principal categoria do automobilismo mundial neste momento.

Na última edição do GP da África do Sul, disputado no circuito de Kyalami, a prova abriu o calendário da temporada 1993 e a vitória ficou com Alain Prost e a Williams, iniciando a trajetória que finalizou com o tetracampeonato do francês.

Recentemente, a pista passou por uma grande renovação após ficar próximo de fechar as portas e, aos poucos, volta a receber provas das principais categorias do automobilismo. Mais recentemente, o Mundial de Endurance (WEC) anunciou que faria sua primeira prova em solo sul-africano em 2021, mas o calendário está provisoriamente suspenso devido ao impacto da pandemia na temporada atual.

Para o hexacampeão Hamilton, um de seus maiores desejos dentro do esporte é disputar uma corrida de F1 na África. Em entrevista às redes sociais da Petronas, empresa petrolífera que é a patrocinadora master da Mercedes, o britânico foi perguntado sobre qual local ele escolheria para ter uma corrida da F1 no futuro. Sem pestanejar, ele respondeu:

"Fácil, a África!", disse Hamilton. "É um lugar muito importante para voltar. A Fórmula 1 deve mudar para ser um esporte que vai a determinados lugares e ir atrás de algo para ajudar as comunidades".

"Acho que é preciso prestar mais atenção à África e reforçar sua importância. É o lugar mais importante que precisamos ir".

Raio-X de Hamilton: veja a metamorfose e as histórias inéditas do maior piloto da F1 na atualidade

PODCAST: F1 pronta para volta! Sérgio Sette Câmara explica como será protocolo detalhado