Callum Ilott estará com a Alfa Romeo nos testes de novatos da Fórmula 1 que será realizado após o GP de Abu Dhabi no próximo mês.

Ilott, astro da F2, fez um teste com o time de Hinwil em Barcelona em maio do ano passado, e estava programado para fazer uma sessão de TL1 com a Haas no GP da Eifel em Nurburgring em outubro, mas o mau tempo causou o cancelamento da sessão.

Mick Schumacher, que deveria guiar pela Alfa Romeo na Alemanha, deve estar ao volante da Haas em Abu Dhabi.

Ilott está na luta pelo título de 2020 da F2, tendo conquistado três vitórias e quatro poles após uma segunda temporada impressionante na categoria.

Atualmente, ele está em segundo lugar no campeonato, 22 pontos atrás de Schumacher, faltando apenas as duas etapas do Bahrein.

“Estou realmente ansioso para estar no carro novamente em Abu Dhabi e sou grato à Alfa Romeo Racing e à Ferrari Driver Academy por esta oportunidade”, disse o jovem de 22 anos.

“Qualquer chance de guiar um carro de Fórmula 1 é importante: é uma forma de aumentar minha experiência, não apenas no cockpit, mas também no trabalho com a equipe. Os engenheiros e os membros estão entre os melhores do mundo e há muito a fazer aprender com eles, então vou fazer valer a pena.”

“Callum é um dos jovens pilotos mais promissores, subindo nos ranks, como seu desempenho na F2 mostrou este ano,” disse o chefe da Alfa Romeo Fred Vasseur.

“Ele teve o azar de perder a chance de mostrar sua habilidade no mês passado, quando o TL1 foi cancelado em Nurburgring, então ele merece totalmente uma chance com a equipe em Abu Dhabi.

“Sua atitude e ética de trabalho deixaram uma impressão muito positiva na equipe quando ele testou conosco no ano passado e testar com ele em Abu Dhabi é algo pelo qual estamos ansiosos”.

A Ferrari também anunciou que Robert Shwartzman e Antonio Fuoco irão competir pela equipe no mesmo teste de Abu Dhabi.

Tanto Shwartzman, quanto Fuoco, que atua como piloto de desenvolvimento da Ferrari, completaram uma adaptação de assento no SF1000 nesta quinta-feira.

