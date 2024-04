A Andretti Global inaugurou nesta semana a sua nova sede de operações para a futura equipe de Fórmula 1, em um evento em Silverstone, no Reino Unido, com a presença de Michael e Mario Andretti.

O time americano recebeu o ok da FIA para entrar no grid da F1 em outubro do ano passado, mas não conseguiu fechar um acordo comercial com a categoria, recebendo a negativa em 31 de janeiro. O projeto continua no limbo enquanto as negociações acontecem nos bastidores.

A equipe segue mirando uma entrada em 2026, caso finalmente chegue a um acordo. Apesar da falta de confirmação, a Andretti dá continuidade a seus planos, e a nova sede é a principal sinalização de que sua ambição de entrar no grid segue inabalada.

Por isso, a equipe de design vem trabalhando em um escritório temporário no Silverstone Park, próximo à sede do GP da Grã-Bretanha. Agora ela iniciou o processo de transição para a nova sede de 3.700 metros quadrados, com o departamento de aerodinâmica já in loco e o mecânico indo na sequência. Eventualmente, a equipe ainda adotará um outro prédio de 7 mil m2.

Os departamentos de projeto e de corrida serão baseados em Silverstone, enquanto a manufatura dos carros ficará nos EUA em uma nova sede próxima de Indianápolis. Parte de pesquisa e desenvolvimento também será feita na sede da General Motors em Charlotte.

Se ela receber o ok para 2026, a Andretti deve usar motores Renault até a entrada da Cadillac como fornecedora em 2028.

"A F1 é obviamente o pináculo do automobilismo mundial", disse Michael Andretti. "Estamos em diferentes categorias, mas estar na F1 é estar no topo. E é por isso que isso é gigante para nossa marca".

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Photo by: Andretti

"E aí completaremos nosso objetivo, que é estar nas principais categorias de automobilismo do mundo. É um grande objetivo, que temos há alguns anos. E estamos quase lá, chegaremos lá. Sinto isso".

"Estamos construindo uma equipe fantástica também, algo que será único para a F1, construindo uma equipe real de F1 do zero com grandes nomes. E isso é algo que pegará muitas pessoas de surpresa quando chegarmos ao grid".

Dan Towriss, parceiro da Andretti Global, disse que o surgimento da nova sede no Reino Unido é um momento-chave para a história.

"Eu diria que esse é um passo importante, o lançamento de nossa sede em Silverstone. Também seguiremos adquirindo o talento necessário, tento as pessoas, os recursos financeiros, os recursos técnicos, podendo ter uma equipe competitiva. Então estamos montando os recursos".

"Michael, Mario e eu temos algumas coisas para fazermos nos bastidores, mas vamos cuidar dos negócios aqui. E enquanto isso está acontecendo, seguimos construindo a equipe".

Andretti Silverstone Base Photo by: Andretti

