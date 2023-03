Carregar reprodutor de áudio

Grande Prêmio do Bahrein de 2023, Charles Leclerc da Ferrari abandonou a última tentativa no Q3, com isso largará em terceiro. Como uma peça havia se soltado do carro do monegasco no começo da classificação, ainda no Q1 - o que causou uma bandeira vermelha -, a suspeita era de que o carro ainda estava com problemas, mesmo depois de os mecânicos terem fixado a parte com fita. No entanto, Leclerc admitiu que o motivo de não ter ido para a pista na última tentativa foi para economizar um jogo de pneus, pensando na estratégia da corrida de amanhã. O que indica que a Ferrari pretende usar mais jogos de pnenus macios para a construção da estratégia. Na primeira classificação do ano da Fórmula 1 , para oabandonou a última tentativa no, com isso largará em. Como uma peça havia se soltado do carro do monegasco no começo da classificação, ainda no Q1 - o que causou uma bandeira vermelha -, a suspeita era de que o carro ainda estava com problemas, mesmo depois de os mecânicos terem fixado a parte com fita. No entanto, Leclerc admitiu que o motivo de não ter ido para a pista na última tentativa foi para, pensando na estratégia da corrida de amanhã. O que indica que apretende usar mais jogos de pnenus macios para a construção da estratégia.

"Não, não teve nenhum problema. Acho que estávamos na luta pela pole position, o que foi uma grande surpresa, para ser honesto, porque eu não esperava que, depois do teste e dos treinos livres, que foram um pouco difícies para nós, que nós conseguissemos encontrar ritmo para a volta de classificação", disse o monegasco surpreso. Ele disse que acredita que está em um bom lugar para começar a corrida com novos pneus do que começar em primeiro com um jogo do pneus velhos.

Mesmo com esse tom otimista, Leclerc está cauteloso quanto ao ritmo de corrida da Ferrari. " No entanto, precisamos ter em mente que, na corrida, parece que estamos um pouco atrás em comparação com a Red Bull. E acho que estamos em uma posição melhor largando em terceiro com pneus novos do que largando em primeiro com pneus velhos ou um pouco mais à frente: não sei se teríamos conseguido a pole ou não. Mas teria sido perto", projetou o piloto.

Não só a Red Bull que despertou esse cuidado de Leclerc nas previsões para a corrida. Ele acredita que a Mercedes e a Aston Martin serão equipes que darão trabalho amanhã. "A Aston Martin estava muito rápida. Mercedes também estava rápida na classificação. Nós estamos mais perto das outras equipes do que esperávamos, o que é ótimo. Eu acredito que isso deixa a Fórmula 1 mais emocionante. Então, eu estou ansioso para as próximas corridas", concluiu Leclerc, com a característica animação do começo da temporada.

