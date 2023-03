Carregar reprodutor de áudio

A primeira corrida da Fórmula 1 em 2023 terá Max Verstappen na pole position. Apesar do ritmo forte que a equipe Red Bull vem mostrando ao longo dos últimos anos, Verstappen disse que está positivamente surpreso em largar na primeira posição do grid após as dificuldades que enfrentou nos treinos livres.

"Acho que foi um pouco difícil começar o fim de semana ontem. E hoje. Realmente não tinha encontrando meu ritmo. Mas, felizmente, na classificação, acho que conseguimos juntar as melhores peças. E, claro, muito feliz por estar na pole e também por toda a equipe saindo do ano passado e novamente, tendo um carro tão forte com Checo lá também. Sim, é incrível. E estou ansioso para amanhã", disse Verstappen animado para a corrida de amanhã que terá largada ao meio-dia, pelo horário de Brasília.

Como na temporada passada houve uma grande mudança no regulamento dos carros, as equipes ainda estavam desenvolvendo muitas características e entendendo o comportamento dos carros, Verstappen disse que em relação a isso, agora as equipes conhecem um pouco mais os carros.

"Bem, acho que em comparação com o ano passado, acho que todo mundo sabe um pouco mais o que está fazendo com o carro. Então, naturalmente, acho que você já começa melhor e mais competitivo. E então sim, acho que as mudanças desaceleraram um pouco o carro, mas ainda estamos indo mais rápido. Então, é claro que é uma coisa ótima de se ver. E penso novamente, ao longo do ano, vocês vão ver que todo mundo está aumentando muito o desempenho novamente. E essa é a beleza da Fórmula 1", disse o bicampeão da Fórmula 1.

Se os rivais ficaram impressionados com o ritmo que a equipe austríaca apresentou na classificação, o bicampeão da Fórmula 1 Max Verstappen já deixou avisado que o ritmo de corrida da Red Bull está ainda superior. "Na verdade, eu fiquei positivamente surpreso por estar na pole depois das dificuldades que tive nos treinos. Isso é positivo e, normalmente, nosso ritmo de corrida é melhor. Então vamos ver", projetou o holandês que tem motivos de sobra para celebrar no dia de hoje, pois além do bom resultado na classificação, hoje também é aniversário do pai de Verstappen, Jos Verstappen, que disputou 107 GPs na F1 e está completando 51 anos.

