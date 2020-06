Montoya diz que negou Ferrari por causa de Schumacher; entenda

O colombiano Juan Pablo Montoya chegou à Fórmula 1 em 2001 com status de promessa, devido à passagem impressionante pela Indy em 1999 e 2000. E, logo de cara, apresentou resultados, chegando a lutar pelo título contra Michael Schumacher nos anos seguintes. E o próprio heptacampeão foi o motivo para sua trajetória na categoria não ter seguido outra direção.

No automobilismo norte-americano, Montoya teve sucesso desde o começo, conquistando o título da CART em 1999 e as 500 Milhas em 2000. Seus resultados chamaram a atenção do velho continente, com a Williams convencendo o colombiano a trocar de categoria.

Em seu primeiro ano na F1, com a BMW Williams, teve uma temporada muito instável. Das 17 etapas, abandonou 11 delas, porém conquistou sua primeira vitória, na Itália, além de outros três segundos lugares, terminando em sexto no mundial de pilotos.

Nos dois anos seguintes, a Williams entregou ao colombiano um carro mais estável e, com isso, Montoya passou ficar mais próximo da luta pelo mundial, terminando nas duas ocasiões em terceiro na classificação. Em 2003, terminou a apenas 11 pontos de Schumacher e nove de Kimi Raikkonen. E foi naquele ano que seu percurso na F1 poderia ter tomado um outro rumo.

Montoya chegou no GP da Itália em Monza em segundo no campeonato, apenas um ponto atrás do alemão. No pódio, que teve Schumacher em primeiro e o colombiano em segundo, o piloto foi abordado por Ross Brawn, convidando-o a ir para a equipe de Maranello no ano seguinte. E o então diretor da Ferrari recebeu um não.

"Ross Brawn me disse uma vez que adoraria que eu corresse com eles, em um pódio em Monza, e eu lembro de ter dito: 'Não, obrigado', disse Montoya em live com Diego Mejía, da edição latino-americana do Motorsport.com. E o colombiano explicou o motivo da recusa.

"Com Michael, era impossível. Não queria ser segundo de Michael por nada, e nunca me dei bem com ele", disse Montoya. "Foi uma guerra psicológica tão forte que seria morte o tempo todo. E também porque Michael tirava todo mundo de seu caminho e isso me dava raiva, então ficava ainda mais agressivo".

A fala de Montoya vem dias depois da publicação de uma reportagem do jornal italiano La Gazzetta dello Sport falando que o desejo da Scuderia era ter uma dupla formada por Montoya e Massa. Mas, enquanto o brasileiro começou a correr pela Ferrari em 2006, Montoya foi para a McLaren, onde ficou por menos de dois anos, em uma passagem muito turbulenta.

Após um início de temporada complicada na McLaren devido à problemas com Ron Dennis, Montoya anunciou, logo após o GP dos Estados Unidos, que estava de saída não apenas da McLaren como da F1 para correr na NASCAR em 2007.

Nos anos seguintes, Montoya se voltou ao automobilismo norte-americano novamente, correndo não apenas na NASCAR, como na Indy, onde venceu as 500 Milhas pela segunda vez em 2015, e o IMSA, onde foi campeão em 2019.

GALERIA: Relembre as vitórias de Montoya em diversas categorias ao longo de sua carreira

Galeria Lista 1999 Long Beach - CART 1 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Nazareth - CART 2 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Rio de Janeiro - CART 3 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Cleveland - CART 4 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Mid-Ohio - CART 5 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Chicago - CART 6 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Vancouver - CART 7 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 2000 Indy 500 - IndyCar 8 / 31 Foto de: IndyCar Series Chip Ganassi Racing. G-Force GF05, Oldsmobile V8. 2000 Milwaukee - CART 9 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2000 Michigan 500 - CART 10 / 31 Foto de: Robert Kurtycz Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2000 Gateway - CART 11 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2001 Itália - F1 12 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW23, BMW 3.0 V10. Started: 2003 Mônaco - F1 13 / 31 Foto de: BMW AG Williams FW25, BMW 3.0 V10. 2003 Alemanha - F1 14 / 31 Foto de: BMW AG Williams FW25, BMW 3.0 V10. 2004 Brasil - F1 15 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW26, BMW 3.0 V10. 2005 Grã-Bretanha - F1 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2005 Itália - F1 17 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2005 Brasil - F1 18 / 31 Foto de: McLaren McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2007 Daytona 24 19 / 31 Foto de: Earl Ma Chip Ganassi. Riley Mk XI, Lexus 5.0 L V8. 2007 Mexico 200 - NASCAR Nationwide 20 / 31 Foto de: Getty Images Chip Ganassi Racing. Dodge, Dodge. 2007 Toyota/Save Mart 350 (Sonoma) - NASCAR Cup 21 / 31 Foto de: Todd Corzett Chip Ganassi Racing. Dodge, Dodge. 2008 Daytona 24 22 / 31 Foto de: Eric Gilbert Chip Ganassi. Riley Mk XI, Lexus 5.0 L V8. 2010 Watkins Glen - NASCAR Cup 23 / 31 Foto de: Adriano Manocchia Earnhardt Ganassi Racing. Chevrolet, Chevrolet. 2013 Daytona 24 24 / 31 Foto de: Eric Gilbert Chip Ganassi Racing. Riley Mk. XXVI, BMW 5.0L V8. 2014 Pocono - IndyCar 25 / 31 Foto de: Chris Jones Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2015 St Petersburg - IndyCar 26 / 31 Foto de: Jose Mario Dias Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2015 Indy 500 - IndyCar 27 / 31 Foto de: IndyCar Series Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2016 St. Petersburg - IndyCar 28 / 31 Foto de: Art Fleischmann Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2019 Mid-Ohio - IMSA 29 / 31 Foto de: Art Fleischmann Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T. 2019 Detroit - IMSA 30 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T. 2019 Laguna Seca - IMSA 31 / 31 Foto de: Art Fleischmann Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T.

VÍDEO: Engenheiro de Raikkonen: "Teria 8 títulos se tivesse nascido 20 anos antes"

PODCAST Motorsport.com debate a situação da Williams, que está à venda na F1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: