Os chefes das equipes de F1 discutiram a ideia de fazer corridas curtas de classificação, com grid reverso, de acordo com o posicionamento da primeira prova, em locais que receberão duas corridas seguidas no calendário deste ano, como uma maneira de tornar os eventos mais emocionantes.

Mas, apesar da maioria das equipes ser favorável à mudança, a Mercedes não estava disposta a aceitar o plano, o inviabilizando por precisar de apoio unânime.

Falando à mídia selecionada nesta quarta-feira durante teleconferência, o chefe da equipe, Toto Wolff deixou claro que havia três razões claras pelas quais a Mercedes não estava disposta a aceitar o grid reverso.

"Parece ser um padrão comum na Fórmula 1 que estamos desenterrando ideias antigas que foram analisadas anteriormente e rejeitadas", disse ele.

"Então alguém pensa que é ótimo e está de volta à agenda. Então, você precisa examinar os motivos pelos quais fomos contra e há três motivos fundamentais."

"Primeiro, acredito que a F1 é uma meritocracia. O melhor homem nas melhores máquinas vence. Não precisamos de um artifício para mudar o grid para criar corridas mais emocionantes."

"Número dois, eu sei pelas corridas de turismo que as estratégias se tornam uma ferramenta muito útil quando um resultado de corrida está basicamente fazendo o grid da próxima.

"Imagine um dos pilotos que não correu bem na corrida de domingo do primeiro fim de semana de Spielberg e você decide trocar o carro por algum problema mecânico. Esse será o carro que começa da pole."

"E se o carro que começa na pole na corrida classificatória estiver dentro dos médios, ele certamente estará na pole para domingo e vencerá a corrida. Haverá carros no meio que defenderão e bloquearão o máximo que puderem."

"E, portanto, para os carros rápidos vindos de trás, isso significa mais riscos e isso pode influenciar o campeonato.”

"E então [terceiro], do ponto de vista do desempenho puro, quem quer que seja o carro mais rápido, e não somos necessariamente nós, será penalizado [em comparação com o] segundo e terceiro times mais rápidos, porque eles simplesmente começarão na frente."

"Como sabemos, as diferenças geralmente não são muito grandes, portanto, é um pouco oportunista dar uma vantagem a algumas equipes."

Enquanto o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que seria decepcionante se a F1 não aproveitasse a oportunidade do calendário para experimentar formatos, Wolff está claro que nem os fãs parecem querer grids reversos.

"Dissemos que não é hora de experimentar coisas que curiosamente nem sequer tinham o apoio da comunidade de fãs da Fórmula 1", disse ele. "Em uma pesquisa, apenas 15% manifestaram interesse."

