A primeira corrida da temporada 2023 acontece apenas neste fim de semana, mas a Fórmula 1 já está a mil após a conclusão dos testes de pré-temporada no Bahrein.

Os testes trouxeram algumas observações interessantes, como a boa performance da Red Bull, mas ainda deixa algumas dúvidas no ar sobre o que podemos esperar do campeonato deste ano.

E é isso mesmo que o podcast Motorsport.com Brasil debate nesta semana. Com a apresentação de Erick Gabriel, Carlos Costa e Isa Fernandes analisam os principais pontos de destaque da pré-temporada e o que eles podem significar para o campeonato, que começa já nos próximos dias.

Será que a Red Bull vem para mais um ano de domínio? A Ferrari, renovada com a chegada de Frédéric Vasseur, pode dar mais trabalho que em 2022? E a Mercedes? Está melhor e conseguirá se aproximar? Ou a Aston Martin pode ser uma importante pedra no sapato da equipe alemã? Tudo isso e muito mais você confere no podcast desta semana!

O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP do Bahrein, com repórteres internacionais in loco e toda a equipe brasileira dedicada a noticiar tudo no site, com direito a tempo real, e no YouTube.

