A Red Bull chega à temporada 2023 da Fórmula 1 após um 2022 onde o RB18 teve fases no qual favoreceu Max Verstappen ou Sergio Pérez. Mas após muito trabalho, a equipe de Milton Keynes acredita ter encontrado uma solução para o RB19 que encaixe nas características de ambos seus pilotos.

No começo de 2022, quando o carro sofria com subesterço por causa do peso extra, suas características favoreciam mais Pérez. Mas com a evolução do RB18 e a redução do peso, ele se tornou melhor na entrada das curvas, algo que casa mais com o estilo de Verstappen.

Com seus pilotos preferindo características diferentes do carro, haviam dúvidas sobre "quem seria favorecido" com as especificações técnicas do RB19. Mas, segundo Helmut Marko, os indicativos da pré-temporada apontam que tanto Pérez quanto Verstappen estão felizes.

"Tínhamos um carro no começo do ano passado no qual Checo foi muito bem", disse o consultor à Sky Sports Alemanha. "E após o desenvolvimento, Max foi ficando cada vez mais feliz. A diferença é que Max gosta de um carro mais de frente, agressivo, enquanto Checo é diferente. Ele prefere um carro mais dócil".

"Mas parece que encontramos uma solução que permite que ambos os nossos pilotos mostrem suas qualidades".

Falando no último dia da pré-temporada, Pérez confirmou que a direção que ele e Verstappen preferem para o RB19 é a mesma.

"Acho que estamos mirando para as mesmas coisas", disse. "No momento, estamos buscando as mesmas coisas, então acho que é um bom sinal".

Estilos de pilotagem

Apesar de Verstappen ser conhecido por conseguir lidar melhor com um carro com uma traseira mais nervosa, ele deixou claro que a Red Bull jamais projetou seus modelos para favorecê-lo. Na verdade, ele diz que a equipe sempre teve uma história de produzir carros com uma dianteira forte, algo que ele precisou se acostumar.

"Não acho que seja necessariamente adaptado ao meu estilo de pilotagem. Como piloto, você precisa se adaptar ao que tem, e foi o que eu fiz quando cheguei na Red Bull. O carro sempre foi assim, para ser honesto. Tinha uma boa dianteira, e nunca vi um carro rápido com subesterço na minha vida, em qualquer categoria".

"Eu sinto que, se as pessoas me perguntarem qual é o meu estilo de pilotagem, eu não posso responder, porque sempre me adapto da melhor forma possível ao que tenho. Alguns são mais difíceis do que outros. Mas acho que isso seja a chave, é preciso se adaptar todos os anos e a todas as pistas".

Falando sobre suas preferências de pilotagem no Bahrein na última semana, Pérez disse que o problema não é preferir um carro de certa forma, e sim mais pelo fato de Verstappen conseguir lidar com uma traseira mais nervosa.

"Eu diria que há poucos pilotos que gostam de subesterço. Acho que há poucos pilotos mesmo. Do meu ponto de vista, Max consegue lidar com uma traseira menos estável de forma melhor que eu. No fim do dia, queremos uma boa dianteira. É apenas uma questão do quão estável a traseira pode ser. E Max certamente consegue lidar melhor com uma mais solta".

