F1: Russell evita pensar que pode estar na Mercedes em 2022

George Russell é um candidato óbvio a se mudar para a Mercedes na 2022 da Fórmula 1, após uma estreia impressionante na equipe substituindo Lewis Hamilton no GP de Sakhir do ano passado.

Mas apesar do que está em jogo, se ele impressionar a Williams este ano, Russell diz que a montanha russa que experimentou na temporada passada para ter sua primeira chance de Mercedes mostra por que há poucos motivos para se deixar levar por suas perspectivas de momento.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Russell disse que não está pensando em nenhuma meta a atingir em 2021 para agradar os chefes da Mercedes.

“Não, eles não disseram o que eu preciso fazer. No momento, estou apenas respeitando a todos na Williams e vou apenas dar o meu máximo por essa equipe, como eles têm feito por mim nos últimos dois anos.”

“Não gosto de pensar no futuro. Este esporte muda incrivelmente rápido a percepção das pessoas sobre os pilotos - sua reputação [pode mudar rapidamente]. E fatores externos, como vimos [podem entrar em jogo].”

Russell diz que sua atitude em relação ao futuro ficou evidente no ano passado, quando ele pilotou o excelente carro da Mercedes no Bahrein e esteve perto de vencer.

Ele diz que ter a chance única de pilotar para a Mercedes não estava no seu radar no ano passado, porque a administração da Williams sempre foi contra isso.

“Ninguém poderia ter previsto os eventos que aconteceram. Dizer no meio do ano que eu estaria liderando a corrida e que poderia ter vencido e largando da primeira fila - porque eu nem pensei que isso seria possível. Eu nem pensei que seria possível ter uma chance na Mercedes como piloto reserva.”

“Nós tínhamos falado sobre isso no passado e ouvi um 'não vai'. Mas, felizmente, os novos proprietários foram muito abertos e queriam me dar essa oportunidade.”

“Então eu nem pensei que essa possibilidade [fosse real], mesmo que Lewis ou Valtteri [Bottas] perdessem uma corrida. Eu não pensei que seria possível de qualquer maneira.”

Embora Russell tenha ficado desapontado com o erro de pit stop da Mercedes e um furo de pneu no final da corrida, que lhe custou a chance de uma primeira vitória na F1 na corrida de Sakhir, ele está bem ciente de como seu desempenho foi percebido.

“Não está me consumindo por dentro, porque vejo que a corrida quase terminou com uma vitória”, disse Russell quando perguntado sobre como lidou com os acontecimentos.

“Isso é o que estou tentando dizer a mim mesmo para superar a decepção de perder! Acho que o fiasco do pit stop quase me deu a oportunidade de ir lá e mostrar o que posso fazer em uma circunstância muito difícil - quando a pressão é alta.”

“Tínhamos a corrida bem e verdadeiramente sob controle e, de repente, estou de volta ao quinto lugar e tenho meu companheiro de equipe à minha frente no mesmo carro que eu, que eu sabia que seria incrivelmente complicado de ultrapassar."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

URGENTE! Calendário da F1 começa a ser MUTILADO; ÍMOLA dentro, BRASIL mais cedo e 'SUMIÇO' da CHINA