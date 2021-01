F1: Di Grassi diz que GP do Brasil não precisa de dinheiro do contribuinte

Após a recente suspensão do contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a organização do GP do Brasil, que visava a realização da prova já em 2021 em Interlagos, o piloto Lucas Di Grassi avaliou a medida em sua conta no Tweeter. Para ele, o mercado brasileiro é grande e não é necessária a utilização de dinheiro público no evento.

“Apesar do bom retorno sobre o investimento da Fórmula 1 em Interlagos, eu realmente acho que as negociações poderiam ser muito melhores”, opinou o ex-piloto da categoria. “O Brasil é um dos maiores mercados para a Fórmula 1. Não precisamos usar o dinheiro do contribuinte para fazer acontecer a corrida”, finalizou.

Di Grassi tem se posicionado contra a utilização de verba pública em eventos, inclusive para a realização da corrida de Fórmula E no Brasil, apesar de ser um dos principais embaixadores da categoria.

“O mais importante que precisamos fazer e verificar é que as categorias se interessem por São Paulo, em fazer os eventos, mas sem utilização de dinheiro público. A cidade tem outras prioridades estruturais, saúde, educação”, disse ele em 2018.

O atual contrato da Fórmula 1 com São Paulo tem o valor de R$ 100 milhões e foi suspenso devido a uma ação popular movida pelo vereador Rubinho Nunes, por supostamente ter sido realizado sem licitação.

