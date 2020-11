TABELA F1: Hamilton garante hepta com vitória no GP da Turquia

O que parecia um final de semana abaixo da média para a Mercedes terminou de um jeito muito conhecido por todos na Fórmula 1. Lewis Hamilton se sobressaiu após largar em sexto e venceu o GP da Turquia, garantindo o heptacampeonato em alto estilo.

Com Bottas fazendo uma corrida ruim, terminando bem distante da zona de pontos, o finlandês não tem mais como alcançar o companheiro de equipe.

Por outro lado, a disputa pelo quarto lugar está mais quente do que nunca. Pérez tem agora a dianteira após terminar em segundo. Já Leclerc perdeu a chance de sair empatado após o erro nas curvas finais, abrindo espaço para Vettel ir ao pódio pela primeira vez no ano.

Entre os construtores, a Racing Point voltou ao terceiro lugar, abrindo cinco pontos de vantagem para a McLaren, enquanto a Renault fica mais para trás e vê a Ferrari em sua cola agora.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 504 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 44 25 - - - 2 Red Bull Racing 240 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 15 - 14 - - - 3 Racing Point 154 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 8 20 - - - 4 McLaren 149 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 8 10 15 - - - 5 Renault F1 Team 136 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 6 15 1 - - - 6 Ferrari 130 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 13 10 27 - - - 7 AlphaTauri 89 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 10 12 - - - - 8 Alfa Romeo 8 2 - - - - - - - 2 - 1 - 3 - - - - 9 Haas F1 Team 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - -

