O dia promete. Depois de um treino classificatório conturbado por causa da chuva, que se misturou com o óleo do recapeamento da pista de Istambul, as condições para o GP da Turquia de Fórmula 1 devem ser muito similares. E, com isso, já tivemos incidentes antes mesmo da largada de daqui a pouco.

O primeiro caso foi de Antonio Giovinazzi, que bateu após sair do grid. A Alfa do italiano teve danos na asa dianteira e o carro ainda ficou preso na caixa de brita. Mas ele já reintegrou o grid e poderá largar de sua posição.

Já George Russell bateu antes mesmo de sair do pitlane, também causando danos em sua asa dianteira. A Williams acabou trazendo Nicholas Latifi para largar do pitlane junto com o companheiro de equipe.