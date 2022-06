Carregar reprodutor de áudio

Graças a uma corrida consistente e mais um 'show' estratégico da Red Bull, Sergio Pérez venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1, no que foi seu primeiro triunfo da temporada. O resultado o colocou de volta na disputa pela ponta do mundial de pilotos e ele está agora a apenas 15 pontos de Max Verstappen, atual líder, e seis de Charles Leclerc, que ocupa o vice.

O holandês terminou na terceira posição da corrida de Monte Carlo e aumentou sua vantagem sobre o monegasco. Carlos Sainz, segundo colocado na prova, se recuperou na classificação e está mais perto de George Russell. Os rivais de Ferrari e Mercedes fecham o top 5.

Completam os dez primeiros Lewis Hamilton, Lando Norris, Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Os dois últimos foram os únicos do 'grupo' a não pontuarem em Mônaco: o dinamarquês abandonou com problemas no carro e o francês perdeu posições por conta de uma penalidade de cinco segundos.

Classificação do campeonato de pilotos:

Construtores

Boa notícia para os torcedores da Red Bull: a equipe austríaca foi a maior pontuadora de Mônaco e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato de construtores. Com 84 pontos nas últimas duas corridas, o time de Verstappen e Pérez tem agora 235 tentos contra 199 da Ferrari.

A Mercedes está cada vez mais segura na terceira posição e não parece que a situação mudará até o fim do campeonato. A escuderia alemã tem 134 pontos e somou 14 hoje, está longe das ponteiras mas com boa vantagem sobre a McLaren, quarta colocada com 59. Confira a tabela completa:

Pos Equipe Pontos 1 Red Bull Racing 235 - 37 18 58 38 44 40 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 199 44 34 26 20 33 12 30 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 134 27 11 27 12 18 25 14 - - - - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 59 - 6 18 22 - 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Alfa Romeo 41 9 - 4 12 6 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Alpine 40 8 8 6 - 4 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 17 4 4 2 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 7 - - - 5 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

