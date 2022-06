Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz, segundo lugar no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo, chegou a liderar a prova após as paradas de Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez. Contudo, o acerto de parada da Red Bull colocou o mexicano na frente do espanhol da Ferrari. Nos minutos finais da prova, Sainz até chegou a ameaçar uma ultrapassagem sobre Pérez.

Mas mesmo com a dificuldade de ultrapassar em Mônaco e a melhor parada da Red Bull, Sainz vê que um retardatário na saída da sua parada foi o que custou a vitória no principado.

"Tomamos a decisão certa de mudar para os [pneus] slicks e tivemos uma terrível saída dos pits atrás de um carro retardatário que me custou a vitória hoje. Você entende a frustração porque uma volta de saída limpa me garantiria a vitória hoje. Mas é assim que o esporte é as vezes", disse Sainz.

Carlos também mostrou confiança ao passar para a equipe a estratégia de mudar para pneus de pista seca: "Eu sabia no meio da primeira perna. Eu comecei a ver a linha seca e notei que era para ir logo para os slicks.Penso que fizemos a coisa certa já que estávamos basicamente liderando a prova. Então paramos pelos duros".

"Claro que nunca é fácil o out lap, mas fazer 12 curvas atrás de um retardatário me custou uns segundos que me tiraram a vitória. Ainda assim, não vou reclamar muito. [...] Checo foi azarado em Jeddah e hoje ele fez uma grande corrida. [...] Nesse esporte, o que vai um dia volta, cedo ou tarde", concluiu o espanhol.

F1 AO VIVO: PÉREZ SEGURA SAINZ e vence em Mônaco, com Verstappen à frente de Leclerc; veja DEBATE | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: