Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet completou neste domingo a segunda etapa da Fórmula 3 FIA, na preliminar do GP da Emilia Romagna de Fómula 1, em Ímola. Com uma estratégia ousada adotada pela equipe MP Motorsport o brasileiro ganhou oito posições na primeira volta, chegou a liderar a corrida, mas as seguidas intervenções do safety car fizeram com que o piloto terminasse a segunda prova da etapa em 13º lugar.

Largando em nono lugar em uma pista úmida, Collet e sua equipe optaram por sair com pneus de chuva. Ao apagar das luzes escalou o pelotão e saltou de nono para primeiro na primeira volta.

No terceiro giro de corrida o safety car foi acionado após batida entre dois concorrentes. Collet que havia aberto dez segundos para o segundo colocado teve sua vantagem diluída e com a pista secando fez a parada nos boxes para colocar os pneus de pista seca, retornando em vigésimo primeiro.

Na relargada o brasileiro superou um concorrente, nas voltas seguintes avançou ainda mais uma posição ultrapassar Enzo Trulli. Na sequência o safety car foi acionado novamente após escapada de pista de Brad Benavides.

Neste momento Collet já era o 17º colocado, na relargada o piloto da MP Motorsport evitou os acidentes e ganhou uma posição.

Na 10ª volta de prova o safety car foi acionado após rodada do líder da prova. Três voltas mais tarde aconteceu terceira relargada, Collet fez uma ótima manobra sobre David Schumacher e Nazim Azman para assumir saltar para o 14º lugar.

Na última volta Collet se aproveitou da briga entre dois concorrentes para ganhar o 13º lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

"Foi mais um fim de semana difícil para nós, escolhemos a estratégia errada na corrida principal. Largar com o pneu de chuva foi bom, pulamos de nono para primeiro na primeira volta e passamos com uma boa vantagem para o segundo colocado".

"A ideia era abrir o máximo possível para parar e colocar o pneu seco depois. O safety car é algo que foge do nosso controle e nas condições que tínhamos era a decisão correta para se tomar, mas no final ela não saiu como a gente esperava. Precisamos pontuar bem em Barcelona depois de um começo difícil de temporada e entrar de vez no campeonato".

O próximo compromisso de Caio Collet pela Fórmula 3 FIA acontece nos dias 20 e 21 de maio, em Barcelona.

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre o GP da Emilia Romagna, quarta etapa de 2022, disputada em ÍMOLA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: