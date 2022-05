F3: Caio Collet quer reagir no campeonato em Barcelona

Carregar reprodutor de áudio

A velocidade do carro #10 está lá desde os primeiros testes coletivos de Caio Collet com a equipe MP Motorsport para a temporada 2022 da Fórmula 3. Mas uma série de contratempos nas quatro corridas realizadas neste ano impediram o único brasileiro do grid de anotar mais que os quatro pontos obtidos nas etapas de Bahrein e Ímola.

Na abertura do campeonato no Oriente Médio, o piloto teve frustrada a expectativa de abrir a temporada na pole position. 13º colocado na tomada de tempo, ele seria favorecido por punição a outro piloto e, consequentemente ficaria com a posição de honra na prova do grid invertido. Mas a interpretação da regra foi inverter o grid com os 12 primeiros (incluindo o carro sancionado) e depois aplicar a punição. Assim, Collet largou do meio do grid e fez uma prova de recuperação, para terminar em sétimo. No domingo, ele foi obrigado a tomar uma manobra evasiva para evitar um carro atravessado no meio da pista e teve um braço da suspensão danificado ao cruzar uma zebra no início da corrida.

Um mês depois, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Caio liderou as duas corridas. No sábado abriu a volta final em primeiro lugar e acabou atingido por um adversário na freada da Tamburello. No domingo apostou em largar com pneu de chuva e fez uma volta inicial formidável, saltando de nono no grid para a liderança com direito a vantagem de quase 5s. Mas um safety car no início e a pista secando forçaram o piloto a um pit-stop para equipar o carro #10 com slicks prejudicaram a estratégia, e Caio terminou em 13º.

Agora o representante da Alpine Academy espera ter uma jornada consistente em Barcelona, para traduzir em pontos a performance que tem apresentado. A pista da Catalunha foi palco do último teste coletivo da categoria há pouco mais de um mês. Na ocasião, o campeão da F4 Francesa em 2018 e vice na FRenault Eurocup dois anos mais tarde estabeleceu a melhor volta dos dois dias de atividade.

Na passagem da FIA F3 por Barcelona em 2021, quando o campeonato era realizado com rodadas triplas e não no modelo atual com duas provas por fim de semana, Collet conquistou pontos nas três baterias. Abriu a etapa com pódio em terceiro lugar, fez quinto na corrida 2 e oitavo na terceira.

O cronograma da terceira etapa do calendário determina um treino livre de 45 minutos e o quali na sexta-feira. No sábado acontece a “sprint race”, com inversão das 12 primeiras posições em relação ao resultado da tomada de tempo e previsão de 20 voltas. No domingo a “feature race” terá 24 voltas. O quali e as corridas são exibidos ao vivo no Brasil pelo Bandsports.

“Estou animado para voltar a correr, foram duas etapas complicadas”, disse Collet. “Acredito no nosso potencial, o carro é muito veloz desde o Bahrein, só precisamos tomar todas as decisões certas dentro do fim de semana, vamos focar em todos os detalhes em Barcelona, acertar nas decisões que um bom fim de semana vai acontecer. Os testes em Barcelona foram bons, então estou animado e confiante no carro. Vou focar em fazer o máximo possível. Animado em voltar a correr e brigar por esse bom resultado em Barcelona, acredito que será uma boa etapa.”

