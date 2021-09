Duas corridas movimentadas marcaram neste sábado (4) as disputas na sexta e penúltima etapa da Fórmula 3, no circuito de Zandvoort, na Holanda. Caio Collet, da equipe MP Motorsport, mostrou bom ritmo e voltou a marcar pontos em ambas as provas, ganhando posições e chegando a ficar bem próximo de seu terceiro pódio na categoria.

Na corrida 1, partindo da sétima posição, o brasileiro foi pra cima e já assumiu o quinto posto logo após a largada, cruzando a linha de chegada nesta posição. Com o grid invertido para os 12 primeiros, Collet largou em oitavo na segunda prova e, novamente, foi muito bem.

O piloto de 19 anos ganhou uma posição na largada e manteve-se em sétimo e na briga com os pilotos a sua frente a maior parte da disputa. No final da corrida, a entrada do Safety Car, após um piloto sair da pista, deixou o pelotão todo muito próximo e Collet foi para o ataque.

Na relargada, faltando duas voltas para o final, ele pulou de sétimo para quarto, com uma bela manobra, e cruzou a linha de chegada bem perto do terceiro colocado, apenas três décimos atrás do dinamarquês Frederik Vest.

As vitórias neste sábado ficaram com Arthur Leclerc e Victor Martins. Com os resultados, Collet segue entre os 10 primeiros, entre os 30 pilotos da categoria, ocupando a oitava posição, com 77 pontos.

Neste domingo (5), a partir das 5h45 (de Brasília), acontecerá a terceira e última prova da rodada, com transmissão ao vivo pelo Bandsports. Collet partirá da sexta posição.

“Foi um dia bem positivo”, disse Collet. “Ganhamos pontos nas duas corridas e estamos com um ritmo bem legal. Está faltando o pódio. A gente está sempre perto, batendo na trave, mas agora é ver o que podemos melhorar amanhã”, comentou o brasileiro, que tem dois pódios na temporada e marcou pontos em 10 das 17 provas realizadas até aqui.

“Para a corrida principal, vamos focar em fazer uma boa largada, para ganhar algumas posições e ter chances de lutar pelo pódio no final”, completou Collet, que é integrante do programa Alpine Academy.

